兰大研支团：N个吕孟凡点亮农村孩子心灯

2019年夏天，从兰州大学第20届研究生支教团传来好消息，在支教即将结束的最后一次期末考试，支教团成员吕孟凡所带班级的38个学生，有21人英语考了100分，全班平均分98分。

在甘肃两当的乡村小学，这个成绩来之不易。“我只是尽力做好了本职工作，要感谢那些天真可爱的孩子和研究生支教团大家庭。”吕孟凡是兰州大学第20届研究生支教团队员，对这个20岁出头的女孩来说，这个夏天收获了奋斗的果实，内心充满了无尽的喜悦。

支教路上，吕孟凡走得坚定而踏实。大一入校后，学习社会学专业的她就加入了美丽中国志愿服务项目，开始关注支教、接触农村教育。在一次与留守儿童进行交流的时候，有一个孩子跟她说：“姐姐，我希望有你这样的老师！”

“听到这句话时，我的内心是有些紧张的，也不知道自己做老师是什么样子。”吕孟凡回忆说，当时，自己并不知道能给孩子们带来什么，“但被需要的那种幸福感和获得感却涌上了心头。”

从此，吕孟凡暗暗下决心，要参与支教事业，创造别样的人生价值。大学期间，她努力参加各类培训，按照教师的标准要求自己，先后考取了高中政治和心理健康教师资格证，为成为一名专业基层教师作充分准备；同时，她边学边做、学做结合，积极参加各类志愿支教和留守儿童、关爱农民工子女服务活动，在实践中锻炼教学能力。

当吕孟凡看到兰州大学研究生支教团十五周年视频《志青春》时，顿时热泪盈眶、热血沸腾，“感觉遇到了对的人、对的组织，可以一起做一件有意义的事情。”于是，她义无反顾地报名参加了支教团，并成功入选。

“8月27日，我们满载着行囊，在大雨中离开熟悉的母校，在艳阳中来到这个陌生的地方。自此，便开始了我与西坡的故事。”吕孟凡在日记中写道。

西坡位于甘肃省陇南市两当县，西坡学校就是她支教的地方。初到支教地，诸多的不适应纷至沓来：饮食的不适应、语言的不习惯、生活的不舒适都成了现实的困难，特别是因专业原因，学校决定让她先做一段行政工作，这让她心理落差很大。“难过、抱怨、失望、质疑……持续了好一段时间”。

可在和纯真质朴的孩子们、热情互助的老师们交往一段时间后，吕孟凡决定，自己要调整状态，积极融入到新的集体中。“能否在最短的时间把自己、把职责、把工作摆进去是检验你们初心的标志。”她想起了出发前老师对大家的叮嘱。

吕孟凡认真做好本职工作，熟悉学校运行和教学工作，与各位老师深入接触。经过一段时间认真努力的工作，学校将小学三年级的英语教育任务放心地交给了她。

班上的孩子和上一位支教老师建立了深厚的情意，分别的时候非常不舍。在起初一两周，孩子们还惦念着上一位老师，时常提起上一位老师的教学方法和与他们的互动，但吕孟凡的课堂死气沉沉，课下很少有互动，局面有些尴尬。

出师不利，吕孟凡一时很烦心，担心孩子们不会接受她，适应不了她的教学方法，师生关系会一直僵持下去，进而影响孩子们的学习和成长。果然，在第一次检测考的时候，全班成绩一般，甚至还有5个学生不及格。

这样的成绩令她震惊，吕孟凡意识到，必须要做些什么来改变眼前的局面。她放慢教学进度，尝试与上一位老师的教学方法连接起来，平稳地过渡到自己的教学方法，同时，考虑学生的兴趣和认知能力，加入更多他们喜欢的事物，来开启新的英语学习道路。

在课下，吕孟凡像一位大姐姐一样跟学生聊天，带他们做沙盘游戏，并尽其所能关注到每一个学生，给他们更多的陪伴和鼓励。逐渐地，孩子们变得积极活泼、阳光自信起来，课堂充满了活力，学习英语的兴致高涨起来，师生关系也更加亲近。

在磨合和调整中，吕孟凡对学校、学生的情况有了更深入的了解，面对农村小学三年级的英语教育基础薄弱的现状，她深刻体会到，在启蒙阶段，要培养孩子们学习英语的乐趣，打好英语学习的基础。

从英文版小猪佩奇到各类英文动画视频、从英语歌到英语童话故事、从角色扮演到游戏……她不断用鲜活生动的故事、贴近八九岁孩子成长的事物吸引他们的注意力，营造出了一个良好的英语学习环境和氛围，提升孩子们的学习兴趣。

这种寓教于乐的教学方式有了回报，在期中考试中，该班级成绩全县排名第四，期末考试中位列全县第三。这不单是对孩子们极大的鼓励，也让吕孟凡收获了自信，从此，她信心满满，全身心投入教学工作中。

一年的时间漫长也短暂，在吕孟凡看来，自己用一年不长的时间，做了一件终身难忘的事儿。在最后一次测试中，她带的班级英语考试有一多半学生考了满分，当孩子们拿着试卷脸上露出灿烂的微笑时，吕孟凡觉得，“这一年里，所有经历都值得”。

“起初这些志愿者来到学校时，我是有迟疑的，特别是刚刚毕业的大学生只服务一年就回校读研，我想他们肯定是走马观花的。”两当县西坡学校校长王文华说，一年支教下来，支教生让这位校长眼前一亮，他们如源头活水般带活了基层教育事业、点亮了孩子们理想的明灯。“下一批志愿者将继续承担一线教学任务，让支教团事业在西坡学校绽放光彩”。

又是一年逐梦时，兰州大学第21届研究生支教团志愿者即将出征，接力这份事业。正是因为一批又一批吕孟凡这样胸怀家国情怀、不忘志愿初心、牢记青春使命的优秀大学生骨干参与其中，兰大研究生支教团已成为深受基层师生喜爱、深受社会各界关注的一支队伍，他们扎根基层、敢于担当、甘于奉献，在西部的大地上书写着壮美的青春华章。（马富春）

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