浙江宁波：劳动作业成暑期新宠

原标题：浙江宁波在实践中收获新知在体验中了解祖国 劳动作业成暑期新宠

参与垃圾分类投放、当一天家、“画一画”我和我的祖国、职业体验一日行……记者发现，宁波中小学生暑假作业悄然变脸，由单一的文化课作业变为多元的个性化作业，学科书面作业减少，劳动作业、爱国教育和实践体验成为新亮点。

主动参与劳动 争做劳动小达人

今年5月，宁波市教育局出台《关于加强中小学劳动教育的指导意见》，要求各中小学要统筹校内外和家务劳动教育资源，保障中小学生平均每天劳动不少于一小时。

记者了解到，今年暑假，不少学校的暑假作业都跟劳动密切相关，各学校给学生安排了适量的劳动家庭作业，鼓励学生假期里勤劳动，争做劳动小能手。

宁波东海实验学校推出了暑期实践活动“劳动体验我实干”，分为“家务劳动”“公益劳动”“生产劳动”三大类，其中家务劳动包括会整理房间，会洗刷餐具、茶具，会择菜等；公益劳动类如帮助烈属、军属、残疾人和孤寡老人打扫庭院或干一些力所能及的事情；生产劳动类建议高年级学生开展简单的生产劳动，如种植或饲养等。

趁着暑假，鄞州区实验小学的学生们将参与“职业体验一日行”主题活动，跟随家庭中的一员体验一日的工作，为他们做力所能及的事情，完成劳动打卡记录。

感受时代变迁 喜迎70周年庆典

今年是新中国成立70周年，宁波的中小学校纷纷开展“礼赞祖国 红色寻踪”活动，将爱国情、爱乡情融入暑期作业。

江北区第二实验小学暑期作业就加入了爱国元素：“画一画”我和我的祖国、“拍一拍”祖国的发展变化、“颂一颂”我的爱国之情，学生们将通过自己的慧心巧手为庆典送上最具诚意的祝福。

鄞州区江东中心小学推出“童眼看巨变 聆听时代的回响”暑期作业，一、二年级学生感受时代的足迹，以“行”为主题，学习了解我国交通发展历程，畅想未来交通发展远景；三、四年级以“住”为主题，通过寻访与实践，感受“住”的变迁；五年级以“畅想红色经典，厚植英雄血脉”为主题，观看“时代人物”影片，阅读名人故事，感受时代的风采，寻找红色基因。

北仑区淮河小学根据不同年龄段，让学生以必修和选修的形式选择开展“宁波轰红”微视频创作实践活动，其中包括“你心目中的宁波地标”，身边的爱心故事，反映新中国成立70周年宁波某地、某人、某行业巨变的内容。

实践中成长 体验中明理

近日，象山县西周镇中心小学“蓝色未来，与您共享”暑期暖洋实践团走进石浦渔港、“中国渔政33208”和象山县水利和渔业局，学习和宣传保护海洋、保护环境的相关知识。

“今年的暖洋实践团活动已经开展到第三季，每年暑假，我们都会让孩子们通过实践了解更多的海洋知识，懂得爱护环境。”象山县西周镇中心小学校长奚赛强说，在活动中，孩子们勇敢地走向社会，增强了成就感和自信心。

日前，宁波市教育局整理发布了41家中小学生社会实践大课堂资源基地暑期活动信息，涵盖革命军事类、博物馆类、文史艺术类、科普环保农业类、城市工业质量类、综合实践类等领域，深受学生们的欢迎。

近年来，宁波积极启动“百万学生走进社会实践大课堂”计划，将社会资源纳入教育体系，已建成111家市级、200多家县级社会实践大课堂资源基地，为学生们开展研究性学习、社区服务、社会实践、职业见习、研学旅行等提供了丰富的活动项目。

宁波市教育局党委书记、局长朱达说：“我们鼓励中小学生利用暑假走向社会，在社会实践大课堂中开阔视野、锻炼能力，立鸿鹄志，做奋斗者。”（史望颖 吴彦）

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