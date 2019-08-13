破小学生课后“三点半”难题，解百姓烦心事

■落实 落实 再落实写好教育“奋进之笔”特别报道

要真正办好人民满意的教育，不仅要落实立德树人的根本任务，还要解决好学生和家长的各种烦心事、操心事。小学生课后“三点半”托管难的问题，就是其中之一。

山东省在前期工作的基础上，决定今年9月底前，全省所有小学全面开展课后服务，对有需求的小学生全面保障，这既是贯彻落实党中央、国务院相关部署要求，也是解决小学生“三点半”课后托管难题的积极行动和有效举措。

山东坚持“政府主导、学校主体、社会参与、学生和家长自愿参加”的原则，对小学生课后托管工作的服务时间、服务内容、服务形式、经费筹措、教职工激励、组织领导、监督管理以及督导考核等，都作出了全面规定，明确要求课后服务工作要确保有利于组织实施、保障安全质量、促进素质教育，并明确规定了课后服务的公益属性，强调贫困家庭学生参加课后服务全部免费。

如何保障教职工参与课后服务工作的积极性，也是课后服务工作需要解决的重点问题。山东要求人力资源社会保障部门会同财政部门，负责核定学校开展课后服务的绩效工资总量，对参与课后服务的教职工予以奖补，在收入分配中有所体现。同时要求学校结合实际将参与课后服务工作量、教研创新等情况纳入教职工工作评价考核。

要保障课后服务工作落到实处，还必须建立健全监管机制，进行有效监管。山东结合实际建立健全课后服务内容、质量规范和监管体系，有利于加强安全管理、质量管理，防范风险隐患。山东还计划把课后服务工作纳入对市、县两级政府教育履职评价、义务教育群众满意度评价，纳入学校考评体系，强化督导考核，切实将课后服务工作办好办实。

群众利益无小事。只有不断改革创新，解决好一个个小学生“三点半”课后托管服务这样的难题，齐心协力把好事办好，才能促进学生身心健康成长，真正办好人民满意的教育。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)