山东教育系统积极安置受灾群众：学校就是你们的家

“颜徐学校不但学生教育得好，对咱普通老百姓也这么好！”8月12日，山东东营广饶县广饶街道部分因受台风影响而紧急安置到颜徐学校的群众，对学校贴心的服务赞不绝口。

超强台风“利奇马”来势汹汹，紧急时刻，山东受灾地区教育系统干部职工，在转移群众、抢险救灾等方面发挥重要作用，各地学校成受灾群众安置点。

8月11日晚，对颜徐学校校长杨国营和教师们来说，是一个紧张忙碌的不眠之夜。受台风“利奇马”的影响，从8月10日夜间开始一直到11日午夜，广饶街道已经下了两夜一天的雨。紧急时刻，11日晚间，杨国营接到紧急安置贾辛、姜家、蒋口3个村1500名村民的任务。

从8月11日晚11点开始，不到两个小时，3个村1500多名村民除300余人被亲朋接走外，其余全部安全转移到颜徐学校。凌晨一点多，杨国营又和班子成员紧急召集餐厅管理小组，为群众熬上了小米粥，煮上了鸡蛋，保障群众早餐都吃上热汤热食。

受强降雨影响，贯穿潍坊市临朐县县城的弥河水位暴涨，为充分保证群众人身安全，东城街道决定转移河道沿岸群众。临朐东城双语学校作为东城街道转移群众的主要安置点，及时组织学校20余名中层干部冒雨参与安置工作，11日晚，共安置3个自然村的群众580余人。12日上午危险解除后，安置群众已全部撤离，未出现任何人员伤亡和财产损失。

截至8月11日18时，临朐全县平均降雨量达到406毫米。临朐全县教育干部坚守岗位，各学校积极做好转移群众和防汛公安干警的安置工作，共准备安置点32个，安置群众3233人。

自8月10日上午起，济南市章丘区普降暴雨，章丘区教体局根据天气情况及时延长了正在进行的城区小学一年级摸底报名时间，各学校积极投入到安置群众服务工作中。

“学校就是你们的家，大家在这里安心吃住，我们会全力保障。”章丘七中校长陆吉明不断安慰群众。

陆吉明介绍，救灾期间，该校打开学生宿舍，安顿受灾群众住宿休息，并购买了矿泉水、热水壶、方便面等，及时发放到群众手中。

记者从山东省应急管理厅获悉，受台风“利奇马”影响，据初步统计，山东全省受灾人口165.53万人，因灾死亡5人、失踪7人，全省紧急转移安置人口18.38万人。据山东省防汛抗旱指挥部消息，12日，“利奇马”对山东省的影响逐渐减弱。当前山东省防汛工作重点已由台风防御转为台风和强降雨后的抢险救灾。（魏海政）

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