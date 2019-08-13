西安交通大学西迁教授钟兆琳：“决不能失信于西北人民”

原标题：“决不能失信于西北人民”

钟兆琳生前使用的眼镜、计算器。 西安交通大学档案馆馆藏图片

西迁初期，钟兆琳（右二）先生指导青年教师。 西安交通大学档案馆馆藏图片

■70年关辉历程 70年难忘记忆 档案故事

西安交通大学西迁博物馆的一个橱窗里，陈列着老式计算器、眼镜等物品，这些老物件向人们述说着中国电机之父、西安交通大学西迁教授钟兆琳先生的奋斗历程，也见证了中国西部高等教育的发展。

钟兆琳生于1901年，1918年考入上海工业专门学校，1927年获得美国康奈尔大学硕士学位后应邀回国执教于交通大学，教授“电机工程”“交流电机”等课程。1933年，他带领学生设计制造了我国第一台发电机，被誉为“中国电机之父”。

1955年4月，国务院决定交通大学内迁西安，以适应新中国大规模工业建设的需要。钟兆琳作为校务委员会委员，对此非常赞成并积极支持。他的表率作用，鼓舞激励了许多教师、学生。西安交通大学档案馆保存的这副眼镜，就是钟兆琳西迁时戴着的眼镜，陪伴他度过了在西安的几十年时光。

1957年，正是西迁关键时期，由于国际国内形势的变化，迁校工作异常艰难。周恩来总理曾提出，钟兆琳先生年龄较大，夫人身体又不好，可留在上海。但钟兆琳毅然决然地说：“共和国的西部就像当年的美国西部一样需要开发，当初校务委员会开会表决，我是举手赞成了的，决不能失信于人，失信于西北人民！”

就这样，钟兆琳将卧病在床的夫人留在上海交给女儿照顾，将两个儿子留在北方，将一辆英国小汽车处理掉，只简单带了一些日常必备物品，便独自一人、义无反顾地踏上了西去的列车。

初到西安时，这里除了刚刚竣工的教学楼和宿舍，杂草丛生，夜里时常还有野狼出没，校园内的马路亦没有建好。学生在灞桥热电厂实习，一个星期天的早晨，大雪弥漫，大家想钟老师肯定来不了，但大家正说着，却见他身穿破大衣，满身泥雪，跌跌撞撞地扑进了门。由于赶路匆忙，他的这副眼镜也摔坏了，他就简单固定一下，继续给学生上课。在那个一穷二白的创业初期，一分一秒对于西迁者来说都异常珍贵。

钟兆琳治学严谨，对学生和青年教师倾尽所有。由于条件限制，有时授课地点就在他的宿舍，学生们缺少计算工具，他时常将计算器借给学生用，正是在这样的艰苦条件下，师生们依然秉承老交大的优良传统，专心治学。

经过不懈努力，钟兆琳带头创建的电机实验室，不仅成了西北最早、规模最大的实验室，在全国也是首屈一指。为纪念这位我国电机学科和电机制造工业的先驱和奠基人，西安交通大学将电机实验室命名为“钟兆琳电机工程实验室”。

1982年，已是82岁高龄的钟兆琳，虽身患多种疾病，但浓浓的赤子之心却依然牵挂着西北建设，他强忍着身体的不适与病痛，奔赴新疆考察，开始了西安交大支援新疆高校建设的帮扶工作，促进开设了新疆少数民族班。

1990年4月4日，带着深深的不舍，钟兆琳走完了传奇的一生。他在病重之时，牵挂的还是祖国大西北的教育发展，他留下遗嘱：“今我重病在床，仍望再有所贡献，我愿将我工资积蓄主要部分贡献建立教育基金会，奖励后学，促进我国教育事业，以遂我毕生所愿。”

钟兆琳教授的西迁故事是上世纪50年代6000名交大西迁前辈的缩影，他们共同铸就了“胸怀大局、无私奉献、弘扬传统、艰苦创业”的西迁精神，鼓舞着交大师生在奋斗中砥砺前行！（杨凌）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)