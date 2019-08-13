特教师资队伍何以快速扩容

5.87万，这是最新公布的《2018年全国教育事业发展统计公报》显示的特教学校专任教师人数，比上一年增加2700人，增长4.78%。

“特教师资队伍进入了历史上发展最快的时期。”从事特殊教育研究30多年的北京联合大学特殊教育学院教授许家成认为，随着国家对特教师资的支持和投入力度加大，教师数量持续增加，教师学历和专业素养也得到了大幅提升。但要还上历史欠账，扩容和提质还要下大力气同步推进。

建立编制动态调整机制

根据教育事业发展统计公报公布的数据，全国特殊教育学校专任教师数量在2015年突破5万人，近5年来保持了较为稳定的增长。

《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》提出，各省（区、市）可结合地方实际制定特殊教育学校教职工编制标准，加强康复医生、康复治疗师、康复训练人员及其他专业技术人员的配备。

记者了解到，北京、山东、山西等省份按国家要求出台了特教学校教职工编制标准。其中，山东省对不同类别的残疾学生生师比进行了规定，盲班2:1，聋班3:1，培智班1.5:1，孤独症、脑瘫和多重残疾班1.5:1，同时规定每校配备康复教师1—3名。

不过，尽管数量增加，但要还上历史欠账，并非朝夕之功。许家成表示，目前特教师资数量仍旧不能满足需求，在一些西部地区学校缺编较为严重。

而让昆明市五华区新萌学校教学副校长王蓉蓉苦恼的是，前两年学校好不容易分到了两个编制名额，可最后人却没有招进来。“目前特校与普校的招聘要求是一样的，对专业的要求比较细，导致很多专业岗位无人报名或人数过少，浪费了招聘指标。”王蓉蓉认为，特殊学校招聘条件可以适当放宽，以大类进行招聘，比如有学前教育、心理学专业背景的也可以纳入范畴。

融合教育成为特教必修课

国新办近日发布的新中国残疾人权益保障70年白皮书显示，在普通学校就读的残疾学生数由2013年的19.1万增加到2018年的33.2万，增长73.8%。近10年来，残疾学生在普通学校就读的比例均超过50%。

对于推进师资培训，记者注意到，教育部正不断加大对特殊教育教师的培训力度。从2012年起，对特殊教育教师实行5年一周期不少于360学时的全员培训。在“国培计划”中设立特殊教育骨干教师培训项目，在有关省培计划中，增加融合教育教师培训。由区县组织在2020年前对普通学校随班就读教师、资源教室和送教上门教师进行一轮全员培训。

“融合教育是特殊教育发展的必然趋势，推进融合教育关键要靠教师。”许家成建议，从职前和职后两个环节入手，将特殊教育列为师范专业的公共必修课，在教师资格考试中增设一定比例的特殊教育相关内容。在职后培训环节，要增加特殊教育相关内容的广度和深度。

教育部在一份回应全国政协委员关于加强特教师资队伍建设提案的函中表示，将继续推动普通师范院校和综合性院校的师范专业试点开设特教课程，培养师范生的融合教育理念和指导残疾学生随班就读的教学能力。鼓励培养院校在教育硕士专业学位研究生课程体系中开设特殊教育课程，将特殊教育学分列入教育硕士必修学分。

待遇保障向特教教师倾斜

围绕提高特殊教育教师的待遇，政策正在不断发力。记者了解到，目前全国各地普遍落实了国家规定的特教教师津贴，已有十多个省份在落实国家规定的基础上，提高了津贴标准或增加了岗位补贴，其中陕西、山西将津贴标准提高到50%；广东、甘肃、西藏、宁夏提高到30%。一些地区还明确规定，普通学校随班就读教师、送教上门教师也可享受特教津贴。

“特殊教育教师需要几倍于普校教师的坚守和付出，要在职称评审、绩效考核、表彰奖励方面向特教教师倾斜，才能真正提高职业吸引力。”许家成说。对此，《第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》明确指出，推动各地落实并完善特殊教育津贴等工资倾斜政策，核定绩效工资总量时适当倾斜，进一步提升特教教师工资收入水平。

对于从教近30年的王蓉蓉来说，最大的期盼是特教津贴能够计入退休金。“这对于特教教师来说，不仅意味着收入的增加，更是一份终身的职业荣誉。”（焦以璇）

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