原标题：特色课程为村里孩子带去全新体验

本报讯（通讯员 徐胡岚 中国青年报·中国青年网记者 杜沂蒙）日前，浙江师范大学行知学院工学院“工·行云山”暑期社会实践队走进浙江兰溪云山街道岩头村，开展公益支教社会实践活动。

孩子们的需要是支教的意义所在，如何让孩子们在短期的支教中学到知识、享受过程？

为此，实践队成员专门准备了多种不同的特色课程，比如初步易懂的科学课、声情并茂的演讲课等，为孩子们带去特殊的暑期体验。

上课的小朋友来自不同的年级与班级，为此，在实践的第一天，邱天老师专门组织了一堂团队辅导课——“蜈蚣翻身”，培养小朋友们沉着冷静、有条不紊的素质；“五毛一块”则让孩子们更加团结互助……简短的团队辅导，孩子们有了初步的团队意识和合作精神，在短时间内认识彼此，较快地融合成一个集体。

胡泽玉负责教孩子们电路实验课。队员们为一堂理论与实践结合的电路课准备了许多实验器材。当一件件实验器材被拿出来的时候，孩子们的眼中闪烁着激动、兴奋，他们脸上好奇又小心翼翼的神情在小灯泡发光后变成惊喜与骄傲。

实验课结束后，很多小朋友都向实践队成员借电路仪器要继续研究。徐紫涵小朋友感叹道：“这些电路我原来都没见过，听了这一堂课，我居然学会了串联和并联！”

“看着孩子们这样的反应，我们都知道这次电路课很成功。”胡泽玉说，大部分小朋友学会了基本电路，还有部分小朋友学会了两种电路，这将为他们以后系统学习电路知识打下一个初步的基础。

李慧娜是公认的“孩子王”，许多小朋友都喜欢围着她叫“李姐”，她的折纸课深受小朋友喜爱。对于低年级小朋友来，折纸是一件并不简单的事情。李慧娜在课堂上手把手耐心地教小朋友们，教他们如何将一张张彩纸变成一颗颗精美的爱心，还教他们将自己对祖国的爱、对父母的情怀写进爱心中。

在李慧娜看来：“教孩子学会一门技能是我们要做的基本，但是能让他们从中有所感悟是我们‘工·行云山’实践队最想做的事。”

实践队负责人介绍，他们开展特色课程，就是为了帮助孩子们提高学习积极性，活跃课堂气氛，让孩子们在有限的时间里掌握自己最感兴趣的知识。

(责编：何淼、袁勃)