西北大学建社区学院“硬核”扶贫

手部残疾的陕西省平利县八仙镇松树庙村村民杨飞是建档立卡的贫困户。幸运的是，两年前，在县政府鼓励下，他走进西北大学在当地设立的“社区学院”，先后参加了电商应用技术、电商专题知识、电商扶贫以及电商创业等一系列培训。

目前，依托电商平台，杨飞主营腊肉、块块糖、层层糖、魔芋干等当地特色农产品，年销售额超过50万元，利润逾10万元。杨飞的货源中，98%都来自和他一样的贫困户。去年一年，与他合作的12户农家中，腊肉销售额最高的达到9万元。

正计划购买小轿车的杨飞说：“能走上电商路，得感激西北大学的帮助！要不怎么也想不到，自己也能过上‘不愁吃、不愁穿’的好日子。”

时光回溯至2017年6月，西北大学平利社区学院挂牌成立。作为学校脱贫帮扶工程的重要抓手，平利社区学院致力于扶贫培训和县情研究，力图通过促进高校科教资源与帮扶地区发展需求的紧密结合，助推贫困人口增收脱贫、帮扶地区产业发展。

两年多来，平利社区学院已组织14个项目、54期培训班，免费培训当地人员2380人。其中，贫困人口1706人，占71.7%。经过培训，一批贫困户进入电商行业。电商的发展也推动了平利县的农产品外销，农产品年网销额突破两亿元，极大带动了贫困劳动力的增收脱贫。

西北大学和平利县共建的平利社区学院，由双方组成共建管理班子，借助高校优质教育培训资源，充分对接当地扶贫、农林、科技、教育、商务等部门对扶贫培训的需求，实现了“精准施策、精准落地”，有效整合了双方的人、财、物资源。

在社区学院，器材、教材、课程实施由西北大学负责。学校市场营销、蜂产品、食品科学、化学化工等方面的专家教授不仅常常到社区学院讲授课程，还受聘出任县产业顾问，经常性地开展讲座报告和座谈交流，为当地在“开发实用新型专利”“促进科技成果转化”“企业生产工艺、过程管理、品牌营销”等方面提供可靠咨询和建议。

不仅如此，来社区学院学习的贫困人口学费全免、吃住全包。大规模的集中培训外，学院还提供后期的跟踪回访，保证学员学习效率。“老师们讲解概念、思路，还在实操方面给予方向上的指引，带我们规避了很多问题。”学员杨飞告诉记者。

一批批优秀学员从社区学院走出。学成的学员，产业主要集中在种植、养殖、特产加工等方面，他们又返过来带动学院发展——除了参加县里的培训指导，还协助村子开展知识普及培训，同时潜移默化形成对农户的意识引导。

广佛镇秋河村的贫困户潘世维是“社区学院”的受益者之一。2017年，看到有村民去社区学院学习，他也抱着“试试看”的态度走了进去。从电商培训班结业后，潘世维便开通了微店、淘宝店等多个店铺，将鲜竹笋、干竹笋、腊肉、野生蜂蜜等进行多样化网上销售。2018年4月，他的线上销售业务扩大向线下实体店面，目前，月销售额达到两万元以上。

平利县老县镇凤桥村贫困户邹定勇，因先天性腿疾和身材矮小，在生活上还要依靠年近六旬的父母照顾。2018年，在村干部动员下，参加了县上组织的免费农村电商技术培训班，从此，他的人生开始改变。

通过培训学习，邹定勇了解了电商运营的相关知识。从基础的图片处理、文案拟定、上传操作、客户沟通……他一点点积累经验。去年年底，他找到镇政府农村淘宝服务中心，以赊货的方式开起了农村淘宝服务站。

走进他的线下店铺，货架上摆满了富硒大米、土蜂蜜、菜籽油、腊肉干等当地特色产品，客户已拓展到全国各地。为争取更多客源，邹定勇还学习拍摄“抖音”来推广产品。

现在的他，不仅能熟练处理图片，复杂的视频剪辑也不在话下。“我得继续抓紧学技术，有了一技之长，稳定脱贫才能更有希望。”邹定勇说。

除了技术支持，每年，西北大学还会举办“年货节”和多场平利特色农产品展销会，以高校消费扶贫以及优质专家队伍、丰富科教资源走出了一条特色鲜明的高校扶贫之路。

(责编：何淼、袁勃)