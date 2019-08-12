江苏赣榆：1.4万“旱鸭子”中学生暑假有了“游泳保姆”

8月1日，在江苏省连云港市赣榆区中小学素质教育实践基地，一名教练在教学生游泳。 暑假期间，赣榆区教育部门对全区近1.4万名初中一年级学生进行游泳和防溺水知识的培训，以强化青少年的自护自救能力，提高其身体素质。

这个暑假，江苏省连云港市赣榆区教育局作了一个“大胆”的决定：组织近1.4万名初一学生学游泳。

这并非一个心血来潮的决定。

每年暑假，全国各地经常会有学生溺水身亡的新闻，其中很多都是留守儿童。赣榆也有此类事件。据介绍，以前农村孩子经常可以下水游泳，而现在乡村的水质不如以前，许多农村孩子没有条件学游泳，而农村学校体育课也没有开展游泳项目。

江苏省连云港市赣榆区教育局局长陆建国说，2017年年底，他们就开始谋划此事，本来计划2018年暑假开展培训，结果一直拖到2019年暑假才开始。

当地教育部门“顶着压力”，需要面对各种潜在的安全问题。

“中间纠结过，甚至有朋友说我没事找事。”陆建国说，此事不属教育局的职责范围。“这么多孩子暑假在家里，监管责任是家长，拉到基地培训，路上交通安全、食宿安全，培训过程中的风险等，都成为教育局和学校的责任”。

“后来考虑到这个事情太重要了，孩子学会游泳，掌握自救技能，就能降低潜在的溺水风险。所以，咬咬牙决定干。”陆建国说。

赣榆区教育局也充分听取了各方意见。2019年5月，赣榆区教育局分5个片区，选择各行各业150名代表，组织座谈会、发放意见征求问卷，共同讨论安全和收费问题。

经过一年多筹备，赣榆区教育局自筹400余万元资金，用于装配室外游泳设备、改造基地宿舍及食堂，并培训了300余名教练员、救生员。面对很多学生第一次下水，可能会出现呛水、抽筋、胃痉挛胃痛等症状，现场专门配备了1名医生和2名护士全天候值班。

7月6日，第一期培训开始了。据介绍，暑假里，赣榆区中小学素质教育实践基地共安排了十期培训班。按照报名计划，江苏省连云港市赣榆区有1.52万名初一学生，其中有1.39万人报名参加游泳培训。在基地培训的农村中学生有9000人，在城区培训的学生有4912人，其中有约8600人是留守儿童。

在基地操场上，共搭设了10个长25米、宽15米的半标准游泳池，每个游泳池可容纳约50~80人，分为A组和B组。一组同学在游泳池里训练，另一组同学会在报告厅观看专题教育片。

“第一天下水比较害怕，教练一直鼓励，现在可以抬头换气。想再练练参加最后一天的蛙泳比赛。”7月29日，江苏省连云港市赣榆区官河中学开学八年级的学生柏含奇说。

这是她参加当地组织的中小学生暑期游泳夏令营的第三天。此前她从未下过水，学游泳一直是她梦寐以求的愿望。平时，父母在外省务工，她由爷爷奶奶照顾。

“第一天下水练习憋气和漂浮，第二天练习蛙泳腿、蛙泳手，第三天再加上抬头换气，第四天将所学动作配合起来进行练习，如果学得很好，就可以报名参加第五天的接力比赛了。” 来自墩尚学校的学生毛康林记得第一天下水时的情形，“水很凉，不过一会儿就适应了，教练让我们手扶着泳池边，每隔20多秒憋一次气”。

练习蹬蛙泳腿时，毛康林和他的同学先在塑胶场地上，按分解动作相互搭档练习，熟悉动作后才能下水。毛康林3天就学会了蛙泳，教练夸赞他“领悟很快”。

事实上，并不是每个同学都能通过培训考试。7月6日开营的第一期培训过关率达97.1%。为此，江苏省连云港市赣榆区教育局专门集中安排没有通过培训的同学在8月底集中再培训一次。

据了解，这次参与培训的教练全是赣榆区的体育老师，在赣榆区1.1万名教师中持有游泳教练证的有13人。暑假前，在赣榆区教育局组织下，经过13名教练的培训，最终选出300名助理教练员。每个游泳池确保4个教师在场，男女教师分开培训男女学生。

已在基地担任教练近1个月的徐淑珍脸部有点晒伤，这几天，她将露出的皮肤全遮起来，笑称自己“全副武装”。“我带了5期学生，能和她们打成一片特别开心。”徐淑珍说，每期都有学生很积极报名参加比赛。“她们想替小组、班级甚至替学校争得荣誉，这是体育精神的体现”。

此外，夏令营每生收取500元学费，其中300元是培训费，剩下200元用于采购游泳衣以及培训5天期间的食宿费用，“这大概是在社会上学游泳价格的五分之一。”陆建国介绍说。

7月29日，赣榆区官河中学刘恒瑜的妈妈不放心，偷偷来到基地看学游泳的儿子。儿子当时已经能浮在水面前进了。“儿子说要是落水了肯定能自救，我看他状态特别好。”张女士笑呵呵地说。（李超 程蓉 左炎令）

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