“利奇马”来了，教育系统全力出击

山东省寿光市侯镇三中安置转移群众。刘寿亮/摄

浙江省台州市江口街道中心小学被台风刮落的校牌重新挂到了墙上。学校供图

本报8月11日综合消息 8月10日凌晨1点45分，今年第9号台风“利奇马”在浙江台州温岭城南登陆，登陆时中心附近最大风力达16级（52米/秒）。这刷新了台州有气象记录以来最大风力极值。

“防汛防台是当前头等大事，坚决克服侥幸心理、麻痹思想、经验主义。”台州市教育局党委书记、局长戴冠福在部署防台工作时发出紧急动员令，要求全市各级教育行政部门、事业单位、学校领导带头护校值班，停止学校一切在建工程，保护学生和学校财产安全；由校长带头，班主任、任课教师采取多种形式，务必通知到每名学生，立即停止参与社会培训、社会实践、研学旅行等一切活动，务必远离受台风影响的不安全区域；各县（市、区）教育局务必通知落实所有校外培训机构停止一切教学活动。

风雨就是集结号，灾情就是动员令。台州玉环市教育局在中职学校迁建等工程现场，设立党员先锋岗，随时待命，蹲点安抚工地人员，在断水断电情况下，做好后勤保障服务，并联系保险公司定损，把学校财产损失降到最低；三门县心湖小学在“利奇马”肆虐后，学校损失惨重、全校断电、食材紧缺，但该校领导班子带领值班教师克服种种困难给来校避灾的外来务工人员送上灾后第一餐。

据统计，台州市教育系统9000余人参与防台值守；关停校外培训机构800余家，所有在建、维修教育工程全部停工；完成174所避灾安置点学校的布置工作，安置群众近4万人。

8月11日晚，“利奇马”在山东沿海登陆。山东省委、省政府要求把防台风作为当前头等大事，严阵以待、严加防范、严防死守，努力把灾情降到最小，把损失降到最低。8月11日上午，山东省委书记刘家义赶往潍坊寿光，现场指导防台风、防汛等工作。

山东省教育厅要求进一步深入扎实做好防台风防汛工作，全力确保师生生命财产安全。在台风影响期间，各中小学、幼儿园一律不得在学校组织任何形式的集体活动，也不得统一组织学生在外开展任何集体活动，除应急值班和保卫人员外，该撤离的人员必须全部撤离校园，民办教育培训机构一律停课。

潍坊市委教育工委要求，8月10日至14日全市各中小学校校长及班子成员暂停休假、返校值班，及时协调处置涉及学生安全的紧急情况，确保学校财产安全，主动与当地党委、政府对接，组织党员和青年教师，充分利用校车、校舍，协助做好转移群众工作。全市教育系统暨各级各类学校（包括各类教育培训机构、幼儿园等）在8月10日至13日停课（清校），停止一切师生集体活动，叫停学生参加的各种各类社会培训，特别是在户外的夏令营（研学）活动。

潍坊寿光市教体局在接到寿光市防汛抗旱指挥部排涝工作紧急任务后，立即出动两批救援人员奔赴一线。8月11日凌晨1点30分，寿光市教体局机关20余名抗洪包靠人员赶往纪台镇同兴村，帮助村民做好紧急排涝工作。随后，相关人员又赶往丹河参与紧急救援任务。当日凌晨5点，寿光市教体局机关50余人又分赴纪台镇、营里镇，参与群众安置工作。部分安置点学校干部教师积极参与，有序做好群众撤离及安置工作。截至目前，寿光市已有43所学校作为群众安置点，共出动158辆校车，2555名教师参与救援，安置撤离群众2.4万余人。同时，各安置学校精心准备饭菜和饮用水，让安置群众吃得舒心。（易鑫 蒋亦丰 魏海政）

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