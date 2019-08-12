原标题：如何兼顾考生利益与高招自主权

8月6日以来，发酵多日的北京大学“退档”事件，终于在11日尘埃落定——北大招生委员会决定按程序申请补录已退档的2位考生。

●官方答复

北大：退档理由不成立

申请补录已退档的2位考生

在全面了解核实河南省“国家专项计划”招生录取的具体情况后，北京大学11日17点59分发布说明称，经核实：北京大学2019年在河南省“国家专项计划”理工类招生计划8人。2019年7月10日，在河南省“国家专项计划”投档前，河南省招生办公室与北京大学招生办公室就生源分布情况进行沟通，说明第一志愿报考考生有8人，其中，第6名考生考分为667分，第7名考生考分为542分，第8名考生考分为536分，第二志愿报考考生中有高分考生。河南省招生办公室向北京大学投出“国家专项计划”理工类第一志愿8人档案，双方招生办公室经过充分沟通，在录取系统中进行正常交互手续后对第7名、第8名考生予以退档；完成退档手续后，河南省招生办公室向北京大学投出“国家专项计划”理工类第二志愿2人（考分均为671分）档案，北京大学招生办公室予以录取，由此完成2019年在河南省的“国家专项计划”招生工作。

对此，北京大学招生委员会召开专题会议，听取招生办公室工作情况汇报。会议审议认为：2019年我校在河南省“国家专项计划”招生任务已经完成；鉴于河南省“国家专项计划”录取工作采取按顺序志愿投档的方式，已退档的2位考生达到了同批录取控制分数线且符合录取条件，应予录取；退档处理过程存在不合规之处，招生办公室的退档理由不成立。招生委员会决定按程序申请补录已退档的2位考生。

●事件回顾

北大退档河南“国家专项计划”536分考生

6日前后，有网络消息透露，2019年，北京大学在国家专项计划中向河南省理科投放8个招生名额，排名省内第八的驻马店新蔡县考生分数为536分，超过一本线34分，服从专业调剂，后被北大提档。但北大提档20分钟后，以考生入学后完成不了学业会被退学为由，申请退档。河南省教育考试院并不认可这一理由，回复表示，河南整体生源质量较高，考生基础扎实，请考虑为盼。但北大继续以同样理由两次提出退档申请。三回合拉锯后，河南省教育考试院最终同意北大退档。

此事一出，旋即引发大量网友的激烈争论，探讨、疑问之声此起彼伏。

高校在什么情况下能退档——考生利益如何保障

高校在什么情况下能退档？考生的利益如何保障？

根据教育部相关政策，国家专项计划定向招收贫困地区学生。报考学生须同时具备下列三项条件：符合2019年统一高考报名条件；本人具有实施区域当地连续3年以上户籍，其父亲或母亲或法定监护人具有当地户籍；本人具有户籍所在县高中连续3年学籍并实际就读。

根据规定，国家专项计划在本科一批前开始投档录取，录取分数原则上不低于招生学校普通类招生所在批次录取控制分数线。对于合并本科录取批次的有关省份，国家专项计划在本科批次前开始投档录取，录取分数不低于本科批次录取控制分数线。高校同批次内生源不足时，不得将未完成的专项计划调整为普通计划，应通过多次公开征集志愿方式录取或调整至有合格生源的省份录取。经征集志愿仍未完成的计划，应适当降分录取。

记者在教育部高校招生阳光工程指定信息发布平台“阳光高考”咨询室栏目翻阅相关内容时发现，今年6月有云南网友提出：“我服从调剂后还会不会被退档？”对此，“阳光高考”回复称：“如果院校在招生章程中承诺：‘当考生所填报的所有专业不能满足时，服从专业调剂，身体合格，符合录取条件，进档不退档’。考生若符合院校此规定，不会被退档。如果院校没有这种承诺，即使填了服从专业调剂，因无计划无法调剂时，多余的比例会被退档。高校招生遵循的是择优录取的原则，因此，考生在填报志愿时，一定要认真研读高校招生章程。”

今年7月4日，有河南网友提问：“专业服从调剂会不会被退档”？“阳光高考”回复说：“高校退档的主要理由：总分偏低；单科成绩低；身体受限；专业不服从调剂等。为保证不被退档，应注意以下几点：一是了解院校信息，特别是招生章程、近几年招生录取分数情况；二是量力而行，切忌好高骛远，选报志愿留有余地，参考各校专业录取的平均分、位次；三是严格对照高校招生体检工作指导意见相关条款，选报志愿要避开不予录取的专业；四是选择专业面要宽，尽量服从专业调剂。”

高校能否拒绝不想要的学生——招生自主权如何界定如何用

对于此事，还有一个争论点在于，高校能否拒绝自己不想要的学生，高校招生自主权如何界定。

国家教育体制改革领导小组办公室下发的《关于进一步落实和扩大高校办学自主权 完善高校内部治理结构的意见》明确指出，高校依据学生的统一高考成绩和普通高中学业水平考试成绩，实行综合评价、择优录取，扩大高校招生自主权。

21世纪教育研究院副院长熊丙奇表示，按照目前的规定，在集中录取阶段，大学其实没有多大招生自主权，对于省教育考试院按考生分数、志愿投档进来的学生，如学生身体等条件符合学校要求，且专业志愿服从调剂，大学不能退档，退档要说明充分理由。

有业内专家告诉记者，“现在，北大已申请补录两名退档考生，但显而易见的是，这两名学生与之前的考生分数相差130多分，他们能否适应北大的学习强度确实存疑。上了北大固然好，但之后的学习和生活呢？下一步，我们需要关注这两个孩子在大学学习生活以及这次事件可能带来的问题。”

“程序公平是基础，既然定下的招生规则就应该照章办事，给北大解决方案点赞。但从此事可以看出，用一本线去设定执行国家专项计划的一本高校本身不够精准，未来应该考虑提升政策的精准性，无论是报考条件还是录取条件，都需要分层考量。”一直关注国家专项计划的中国人民大学教育学院博士生吴秋翔说。

（本报记者 晋浩天）

(责编：何淼、袁勃)