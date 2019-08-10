广东省考试院：全省已录考生超48万人

原标题：广东已录考生超48万人

广州日报讯 （全媒体记者林霞虹 通讯员粤考宣）昨日，广东省考试院召开新闻通气会介绍今年广东省高校招生录取工作。今年广东省高校招生录取工作计划于8月13日结束。截至目前，广东省普通高考各批次各类院校一共投出49.5万多人，共录取各类考生48.4万多人，录取人数占投档总数的97.8%。省考试院副院长范韶彬介绍，今年录取呈现出志愿匹配率高、院校满档率高、院校之间录取分数差距减少、参加征集志愿的院校数量减少等特点。

范韶彬介绍，按照日程安排，从9日20:00开始广东省进行专科批次第二次征集志愿，到下周一（12日）中午12:00截止，初定12日下午5时进行第二次征集志愿投档录取。

范韶彬说，本次征集志愿录取，不对学业水平考试成绩做要求，仅按高考成绩进行投档录取。他介绍，从录取情况看，今年广东省高职院校夏季高考录取18.3万人，文理科还剩3.8万计划，参加征集志愿的考生被录取机会非常大。

据悉，今年5月份，广东省通过面向中职应届毕业生开展高考补报名和高职专业学院试点工作。2万人补报名，1.9万人参加高职专业学院测试，共录取1.78万人。下一步，广东省将于今年10月份面向退役军人、下岗工人、农民工和新型农民等群体开展高考补报名，实施第二期高职扩招专项行动；面向企业在岗工人开展第二批现代学徒制试点；面向学历未达标的幼儿园在职教师实施幼儿园教师学历提升计划；面向退役军人实施退役军人学历提升计划，确保全面完成今年广东省高职扩招8.12万人的任务。

征集志愿分数线

文科类:总分120分（其中广州东华职业学院、广东创新科技职业学院、广东文理职业学院110分）。

理科类:总分115分（其中广州东华职业学院、广东创新科技职业学院、广东文理职业学院105分）。

体育类:文化科总分115分，体育术科160分。

美术类:文化科总分115分，美术术科140分。

音乐类:文化科总分115分，音乐术科140分。

(责编：何淼、袁勃)