脊柱问题影响儿童成长

据儿童脊柱筛查调研数据显示，3-14岁的儿童中久坐易疲劳的占到14.15%，站姿不规范的占到3.41%，书写姿势不规范的占到22.93%，坐姿不规范的占到13.66%，这些不良习惯都可能会影响孩子的脊柱发育。在近日举办的“中国儿童身高促进计划——挺起未来的脊梁”专家科普讲座活动上，北京解放军总医院第八医学中心骨内科专家王天天，以详尽的数据直观地展现了中国儿童脊柱健康现状，并介绍了儿童脊柱健康防护指南。

通过对儿童脊柱筛查数据进行整理分析发现，高达8%的孩子都发现了不同程度的脊柱健康问题，可见，中国儿童的脊柱健康亟待关注。王天天提醒，家长及学校应更多地关注、重视孩子的脊柱健康问题。

儿童青少年脊柱问题的发生率正呈上升趋势，这不仅影响他们的形体姿态，对身体健康造成不利影响，还可能会给孩子带来心理上的负担，严重影响他们的心理健康。建议家长要对孩子进行定期的脊柱健康问题筛查，早诊断、早发现、早治疗。

脊柱侧弯引起的脊柱不平衡，非常容易引起久坐易疲劳、腰背部疼痛等问题，继而使孩子上课很难集中精力，导致成绩下降。专家提示，及早发现，对于儿童青少年脊柱健康问题的治疗和康复有着至关重要的作用，而自我筛查是发现脊柱问题最简单、快捷的方法。只需要眼和手，通过简单的四步操作就可以判别。主要方法是在孩子站直的情况下观察两肩是否等高，肩胛骨最下端是否等高；在孩子弯腰时，观察双侧背部是否对称，脊柱棘突是否为直线等。如发现异常，要到医院脊柱外科门诊就诊，必要时拍摄脊柱正位侧位X线片。

在课业压力普遍较重的当下，家长要注意避免孩子的书包过重，保证充足的户外活动时间，并且要合理搭配饮食，确保每日钙的摄入量。儿童青少年每天要摄入800-1200毫克钙，才能保证骨骼的正常代谢，获得理想的骨钙峰值。（蒋敏）

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