博物馆礼仪就该从娃娃抓起

近日，一张广东省博物馆观众留言本的照片在网上引起热议。有人在留言本上质疑“博物馆工作人员管得好多啊”“不让孩子解放天性吗？跑怎么了跳怎么了？碰恐龙又怎么了……”对此，广东省博物馆回应：“在博物馆遵循相关的礼仪规范，也是对他人的尊重。博物馆礼仪，从娃娃抓起。”四川博物院则在官方微博上做了一个关于博物馆文明参观的投票调查，该项投票调查已达40多万的阅读量，其中接近半数的网友认为“在展厅大声喧哗、四处跑动”最“不能忍”。

近年来，利用寒暑假时间带着孩子参观博物馆，越来越流行。参观博物馆能够让孩子们直观、近距离地感受文化的厚重感和生命力，是对孩子们开展文化启蒙和文化教育的不错选择。然而，部分“熊孩子”在博物馆内追跑打闹、大声喧哗，甚至损坏文物，影响了参观秩序，也可能带来难以用金钱衡量的损失。

博物馆不是个体的私人空间，它是一个具有公共规则的社会空间，无论长幼尊卑，任何人进入博物馆都要遵守博物馆的参观规则，否则庄重肃穆的博物馆和人声鼎沸的游乐场有何区别？不文明参观现象，既给博物馆管理出了难题，也提醒我们必须补齐孩子的博物馆礼仪短板。

补齐孩子们的博物馆礼仪短板，需要充分发挥家长们的榜样示范作用和教育引导作用。家庭是孩子道德规范素养培育的主要场所，父母是孩子的第一任德育老师。家长应主动了解博物馆的概况和参观规则，并告诉孩子们进入博物馆之后，哪些事情可以做，哪些事情不能做。针对平时比较调皮的孩子，家长们可以采用“约法三章”的方式，运用激励机制和惩罚措施，确保孩子能够全程遵守博物馆参观规则，顺利地完成博物馆的参观活动。面对孩子在博物馆的违规行为，家长不应以宽容和漠视的态度对待，要对孩子的不当行为加强约束。

此外，博物馆还需要继续加强参观规则的宣传力度。除了在醒目位置设置“博物馆需要静静地参观”“展品在睡觉，请勿触碰”等提示外，还可以开设专门的博物馆参观规则学习和体验室，由专门的博物馆工作人员为进入博物馆参观的各类人员提供免费的讲解，提醒参观者不文明参观会给博物馆造成的消极影响以及告知相应的惩罚措施。针对低龄儿童，博物馆可以增设儿童博物馆参观规则体验分享室，聘请专职社会工作者运用个案工作和小组工作的专业技巧，通过开展参与式、体验式、分享式的游戏活动，让孩子们在快乐中知晓博物馆的参观规则。博物馆工作人员可以对每一位参加博物馆参观规则体验分享活动的孩子进行相应的考核，并向考核合格的孩子发放博物馆参观卡，拥有参观卡的孩子才可以在家长的陪伴下参观博物馆，对于考核不合格的孩子，博物馆可以增加考核次数和时间，直至考核合格领取到参观卡为止。

总之，博物馆不是“熊孩子”解放天性的地方，而是孩子习得文化知识、培育道德素养的良好去处，必须抓紧补齐博物馆礼仪短板，引导包括“熊孩子”在内的公众文明参观。

（作者系西北民族大学民族学与社会学学院讲师）

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