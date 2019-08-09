人才引得进，更要留得住，用得好

人才是城市的“诗与远方”守护者。自去年人才争夺战爆发，各地为引进人才，可谓是“八仙过海，各显神通”，而杭州在人才引进方面也尽显风采。

近日，杭州调整应届高学历毕业生一次性生活补贴标准，将由原“硕士2万元、博士3万元”调整为“本科1万元、硕士3万元、博士5万元”。此次本科生首次被纳入补贴范围，是杭州继降低落户门槛之后又一引人新招。高补贴和低门槛为人才进入杭州打开大门，势必为杭州吸引更多人才。

其实，杭州为引进人才接连出招，折射了城市经济转型升级的现实需要。在城市高维竞争的今天，人才已成为城市发展增速提档的关键，事关城市的核心竞争力。近年来，“留住人才是城市发展大计”已成为很多城市共识。杭州作为数字经济的弄潮儿，需要引进更多高学历、高技术人才。据统计，2018年，杭州人才净流入率、海外高层次人才净流入率和互联网工程师人才净流入率均居全国首位。

在这种背景下，杭州在人才引进方面“广栽梧桐，争引凤凰”的做法也就不难理解。城市发展离不开人才，人才发展离不开平台。城市也是外来人才追求人生梦想和实现人生价值的广阔舞台，而大批量人才引进也将利于产业结构优化升级和城市高质量发展，从而形成了人才引进与城市发展的良性互动。

在老龄化日趋严重的当下，年轻人才引进对提升整体人口出生率及缓解人口老龄化意义重大。大量年轻人才涌入将会稀释老龄化问题，减缓老龄化社会到来的步伐。同时，大量年轻人才也是城市创新的希望所在，为城市创新发展注入活力。

引人不易，留人更难。引进人才与留住人才并不能划等号，相较于政策优惠只是一时之举，优化人才生态环境才是用好人才、留住人才的长久之计。而在这其中，加强软硬环境建设、完善公共服务、优化营商环境等是必然举措。一方面杭州为人才战略实施而势必要升级公共服务供给建设，避免因人口短期涌入而造成基础设施、教育医疗等公共服务资源紧张；另一方面杭州也要在人才培育机制及平台建设上多着墨，以政策环境优化、人才考评机制改革，为人才培养创造公平、公正的权利，让他们能够看到足够的成长空间，激发他们创业干事的活力。

相信引进人才只是文章的上半篇，接下来杭州还会书写留住人才的下半篇。“天下多才，在所用之。”城市要敞开胸怀拥抱他们，给予他们温暖和关怀，这样他们生活才会更美好，城市发展才会更具活力。但也应该看到的是，人才引进目的在于为城市经济社会发展“发挥其长、贡献其力”，而不是单纯地为了引进而引进。我们在人才引进工作中不能忽视人才培养和培育工作， “引来了女婿，气走了儿子”，也要就地取“才”，让所有人才比肩而立，共同托起城市发展的“诗与远方”。

(责编：实习生(曹雯)、熊旭)