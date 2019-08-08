丹江口年轻教师开心任教在乡村

“没有那么苦，快乐的事情有很多。只是你没有来，你没有去体验。最缺的是真正愿意安心去做这些事情的人，愿意用自己的力量去改变乡村学校的人。”湖北省丹江口市龙山镇彭家沟小学教师蔡明镜说。她2015年大学毕业，通过丹江口市教师招聘来到龙山镇彭家沟小学任教。因为长相甜美和偏远乡村教师的双重属性，让她在网络上意外走红，荣获“马云乡村教师奖”。

丹江口市一直存在乡村教师紧缺的现象，2012年启动教师招聘工作，采取了多项举措，鼓励大学生来到农村，扎根基层。很多像蔡明镜一样的青年教师，正逐步成为乡村学校的主要力量。

完善补充机制，让更多大学生到农村去

为了能让更多的大学毕业生能够到丹江口市乡村学校任教，丹江口市政府每年组织教育、人社、编办等部门到本地高校和周边地区高校进行实地宣传，介绍招聘优惠条件和待遇情况。同时，降低报考条件，把乡村小学招聘的学历条件降到师范类专科毕业生，对乡村初中招聘的年龄要求放宽到35—40岁，对师范类本科毕业生的年龄要求放宽到35岁，对硕士研究生的年龄要求放宽到40岁。

自2012年以来，先后招录教师 779名，学前教育招聘教师全部充实到乡镇公办幼儿园，义务教育学校招聘教师除2017年和2019年为城区新建学校列少量招聘计划外，全部充实到了乡镇学校。

据习家店镇小学负责人介绍，该校现有76名在职教师，其中新招录的年轻教师45人，占比达59％以上，是目前丹江口市年轻教师最多的学校。

保障地位待遇，让乡村教师留得住

想留住教师，如何提高乡村教师待遇是不得不面对的问题。为提高乡村教师待遇，丹江口市按山区162元、库区135元、公路沿线108元每月的标准，为乡村教师发放农村津贴；2014年，丹江口市开始为乡村教师发放生活补助，其中镇中、镇小学每人每月300元，村小和教学点每人每月分别为400元和600元，骨干教师每人每月补助600元；2015年增加了乡镇工作补贴，每人每月300元。2014年以来，统筹财政资金，累计为乡村教师发放补贴6165.74万元。同时，在教师职称评聘方面，免于参加水平能力测试，对发表论文不作硬性规定，指标分配方面坚持向乡村教师倾斜。

在提高乡村教师待遇的基础上，全市乡村学校建设教师周转房，让交流的教师有一个安心的家。截至目前，全市共投资2965万元，建设教师周转房564套共19740平方米，屋内生活设施齐全，交流教师可随时入住。

“乡村教师周转房成了名副其实的‘安心工程’。”茯苓小学的章荣林老师说，“在这里，我认识了同到农村工作的教师朱婷婷，我们从相识到相爱，周转房成为了我们的婚房。”

近年来，丹江口市新招聘教师中，女教师占80%以上，加上乡村教师人际受限，平常忙于工作，部分年轻教师个人婚姻问题受到教育相关部门的关注。为解决这一问题，丹江口团市委、妇联、工会等部门多次组织青年人才联谊会，为单身青年教师搭建交友平台。为解决新教师夫妻两地分居问题，丹江口市教育局根据教师个人申请情况，安排进入同一所农村学校任教。

提升能力素质，让乡村教师教得好

“要想让乡村教师下得去、留得住、教得好，除了保障待遇地位，还必须关注他们的专业成长，让他们体验职业的幸福感、成就感和荣誉感。”丹江口市教育局副局长刘文远说。

近年来，丹江口市整合教师培训资源，筹措1000多万元用于教师培训，搭建市级、片区、学校三级研修网络平台，为全市教师提供全学段、全学科的网络资源，并设置学科工作坊坊主和学科小组长，负责教师线上答疑和线下研修。2018年，丹江口市出台《丹江口市名教师、名校长“双成长”工程实施方案》，持续深入开展“修德提能笃行”教育实践活动。同时，成立了10个名师工作室，建立“三级名师”（校级、协作区级、市级）人才库，吸纳全市各地、各学段、各学科的教师参与，着力培养骨干教师、卓越教师、教育家型教师。

“在彭家沟小学，我待得很安心。现在的交通条件好了，丹江口环库公路打通后，我到城区只需要一个小时的车程。”蔡明镜说，“更重要的是，乡村教师的成长越来越受到重视，每年我们都会有很多机会外出学习，个人成长很快，教学水平提高了，我也成长为丹江口市‘三级名师’候选人。”

“自参加教育工作以来，我一直在农村学校任教。我看到了农村孩子对知识的向往，看到了农村教师的执着，看到了农村教育的希望……”这是习家店中学的教师杨姗姗在2018年丹江口市教育局举行的师德报告会上的讲话。毕业于武汉理工大学外国语学院的杨姗姗，选择了到乡村教书，成为丹江口市义务教育阶段唯一一位研究生教师。从教以来，杨姗姗因成绩突出，先后荣获“丹江口市十佳公仆”“荆楚楷模”“中国好人”等荣誉称号。

“农村教育的发展离不开年轻教师的努力，我们要想教师所想，解教师所忧，提高待遇，关爱他们，为他们保驾护航，让这些年轻教师留在农村，发挥他们的价值，为农村教育事业做出更大的贡献！”丹江口市教育局局长胡恩中说。（张伟 张富涛）

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