给学校发展装上“红色引擎”

■聚焦学校党建工作

13年来，学校毕业生平均就业率98.54%，毕业生遍布世界103个国家和地区；建立“院士工作站”,现有7名院士，171名外籍专家；与76个国家的293所知名或著名大学开展多层次合作；千余名毕业生服务于“一带一路”沿线……

作为一所民办高校，近年来，河北外国语学院以党建作为推动学校跨越式发展的“红色引擎”，各项事业取得了引人瞩目的发展成效。

“宝塔式”架构夯实组织堡垒

“党建是学校发展的红色引擎。”河北外国语学院院长孙建中是一名老党员，在他坚持下，1998年学校建校之初就把党建摆在重要位置。2004年，学院成立了党委，用党建统领全校各个方面工作。

“我们形成了‘同心圆宝塔式’党建管理架构。”孙建中所讲的“同心圆宝塔式”架构，指的是让岗位相近、专业相近的党员形成专业化、精细化、实用性党小组，再由岗位相近、专业相近的党小组形成党支部。

在这一指导思想下，河北外国语学院72个党小组、26个党支部、8个党总支组成的“宝塔式”架构，有效夯实了组织堡垒，形成了一贯到底的党建工作格局。

事实证明，这种“宝塔式”的管理架构，筑牢了学校管理根基。

“每一名党员都能找准位置，形成了党员和党组织‘无时不发挥，无事不发挥，无人不发挥，无处不发挥’的良好局面。”河北外国语学院副院长陈乐音说道。

督促师生党员带头发挥模范作用

“师生党员都要发挥模范带头作用。”孙建中经常这样说。

为了督促师生党员把这样的理念落到实处，河北外国语学院开展实施了党员挂牌工作制及党员宣讲日制度。

在校园里，除了教职工党员挂牌上岗，学生党员也在宿舍门口贴上标识牌，党员师生定期在校内、社区宣讲国家政策。

与此同时，河北外国语学院还成立了“师生党员宣讲团”，旨在培养广大青年、学生社会主义核心价值观和新时代大学生应具备的政治理论、学业专业等综合素养，以新时代大背景下党的号召、要求为宣讲内容，自拟主题，确定宣讲方案，开展多种形式的宣讲活动，将党和国家对青年学子的希望和理想落实在基层，落实在每一个人的心坎上。

2017届法语专业毕业生黄建波，到喀麦隆中地海外中扬建设有限公司工作不久，就和同行的5名同学成立了党小组。他们定期开会学习，并积极向当地员工宣传展示我国现在的发展建设情况和“一带一路”倡议的初衷。像黄建波一样,河北外国语学院在国外293所合作大学学习的学生党员都努力向身边的人传播中国声音、讲述中国故事。

将党建延伸到学生公寓

将党建延伸到学生宿舍，把学生公寓建成党建和德育教育工作的主阵地，在这样的思路下，河北外国语学院在学生公寓里引导党员干部成立学生自律组织，形成有效的管理体系。

记者随机走进一间学生宿舍，只见被褥都叠成“豆腐块”，脸盆、洗漱用品、鞋子都放在固定位置，整个宿舍干净整洁。

公寓值班教师介绍，每天晚上他们都会和公寓学生党团干部进行检查，如有学生晚归或夜不归宿现象立即向辅导员通报并及时妥善处理。

除此之外，该校在公寓里还建有党团活动工作室，经常组织党员开展党建及德育方面的主题教育活动；全校每月开展一次公寓表彰大会，评选安全文明宿舍、卫生标兵个人。

细致的党建工作引领河北外国语学院形成了良好的校风、学风。如今，该院毕业生就业呈现出这样的特点：出国留学的多、出国就业的多、进入外企的多。如今，河北外国语学院毕业生就业国家达103个，每年都有大批学生进入世界500强企业就业和出国深造，还有很多毕业生投身外交战线，他们中有的为中外元首担任过随行翻译，有的进入使馆工作，还有的前往世界各地孔子学院任教。（周洪松）

(责编：实习生(王子文)、熊旭)