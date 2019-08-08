87岁老兵捐资110万元助学

坐在记者面前，“老兵”陈荣超瘦削的身躯依旧腰杆笔直，在捐资助学的路上，87岁的他在和时间赛跑。做过开胸手术，心衰肾衰老病缠身的陈荣超告诉记者：“如果能倒在捐建书屋的路上，就是倒在冲锋的路上，对于一名军人来说，是最光荣的。”

说起陈荣超，许多人都听过他的事迹，20多年来他和老伴杨玉仙省吃俭用、倾其所有，累计捐资110余万元，在四川、内蒙古建立了两所希望学校，为35所贫困地区学校捐建爱心书屋，先后资助48名贫困学生完成学业……走进陈荣超位于杜家坎丰台区第十三军休所的家中，屋内的陈设和十年前相比几乎没变，只是多了一排奖状奖杯，一张张和孩子们在一起的照片，还有两辆轮椅。

陈荣超是位老兵，1949年12月入伍，直到1988年7月从解放军装甲兵指挥学院学员大队政治委员的职位上退休。“职务可以退休，但是党员不能退休！”退休后陈荣超就一直琢磨着能再做点儿什么。1989年，老两口第一次从新闻上看到“我要上学”的希望工程大眼睛女孩，当即决定了新的人生目标：捐资助学。

当时捐建一所希望学校个人需捐款20万元，这对月工资仅数百元的他们来说是个天文数字，老两口全部储蓄还不足一半，之后的日子里他们省吃俭用，粗茶淡饭。到了1999年，眼看即将凑够20万元时，陈荣超突发大面积心梗，医院连下三次病危通知，可陈荣超坚决不肯动用这笔钱。躺在病床上的他跟老伴交代:“遗产捐献希望工程，遗体捐献医学研究，这是我向组织交的最后一笔党费。”幸运的是陈荣超与死神擦肩而过。

2018年7月1日，陈荣超和老伴制定了一份“红色基因代代相传”三年计划，计划到2021年7月1日，用3年的时间再捐建8个爱心书屋，作为对党100岁生日的献礼。

到今年7月1日，陈荣超和老伴已捐建了4个爱心书屋，捐赠图书1.1万多册。如今陈荣超和老伴已经要靠坐轮椅去完成爱心书屋捐建，为了让担心自己身体的家人放心，还亲手给子女写了一封“公开信”：在助学过程中身体发生问题由我们自己负责，这是我们践行“为共产主义奋斗终身”的誓言……

今年9月，陈荣超夫妇计划再赴甘孜藏族自治州，见证他“三年计划”第二年捐建的爱心书屋在石渠县瓦须乡中心小学建成。

“这所学校是我们62军的第三代帮我选出来的贫困学校。”陈荣超说，现在帮助他捐资助学的人中既有62军的第二代、第三代，也有从当年捐建的希望学校中成长的学生们，还有更多的热心人士，红色基因正在代代相传。（孙颖）

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