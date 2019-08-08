原标题：陕西80%西部计划志愿者奔赴国贫县基层一线

陕西新招募的786名志愿者正式开启志愿服务——日前在西安举行的“2019年陕西省大学生志愿服务西部计划暨研究生支教团出征仪式”上，全体志愿者庄严宣誓。他们中的80%被分配至陕西国家级贫困县的乡镇及以下岗位开展服务工作。

“西部计划”自2003年在陕实施，16年来，共有1.7万多名有志青年在陕服务，他们长期扎根基层，在支教支医、服务三农、生态环保等岗位作出了重要贡献。此外，陕西分别于2009年、2011年开始实施西部计划服务西藏、服务新疆专项，累计为西藏、新疆和新疆生产建设兵团输送志愿者1065名，100余名西部计划志愿者在服务期满后留守边疆。

此次出发前，陕西省西部计划项目办邀请专家、学者，就理想信念教育、紧急救援、公文写作规范、农村基层工作和志愿服务精神、“志愿中国”等方面的内容，为志愿者进行了详细讲解与培训。

“广大西部计划志愿者要不忘初心，牢记使命，堪担复兴大任。”出征仪式上，团陕西省委书记段小龙为2019年大学生志愿服务西部计划陕西服务总队授旗。他表示：志愿者们要在服务人民群众的实践洪流中锻炼成长、彰显价值；要扎根基层，勤于实践，用自己所学奉献基层，奉献西部；要弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿服务精神，深入基层、深入一线，用青春之我创造青春之中国、青春之民族。

出征仪式现场，陕西2018～2019年度西部计划先进集体和先进个人受到表彰。全体参会人员自发齐唱《我和我的祖国》，表达奉献祖国、扎根基层的爱国之情，为新中国成立70周年献礼。

(责编：何淼、熊旭)