7所高校2018年决算过百亿

75所教育部直属高校2018年决算经费数据于8月初公布。统计数据得知，2018年教育部直属高校年度决算总经费已超过4000亿元，较2017年的3677亿元有大幅增长。

数据显示，总决算排名前十的学校分别为：清华大学（276.44亿）、浙江大学（191.92亿）、北京大学（189.17亿）、上海交通大学（178.71亿）、中山大学（130.53亿）、复旦大学（114.99亿）、华中科技大学（103.92亿）、武汉大学（99.91亿）、同济大学（97.74亿）、吉林大学（97.24亿）。

2018年决算经费均超过100亿元的有7所高校，比上一年多一所，华中科技大学也进入突破100亿元队列。

其中决算数据排名首位的仍然是清华大学，2018年决算为276.44亿元，是唯一一所决算突破200亿元的高校。

高校决算数与收入数密切相关，清华大学2018年决算显示，该校2018年度收入为199.69亿，其中财政拨款收入占比26.17%；事业收入占比54.42%。

清华大学2018年支出决算表显示，最大支出项为教育支出，合计160亿，其中高等教育支出占比高达97%，另外，用于来华留学教育的经费为5986.76万元。

75所高校中，有三所高校决算数字未超过10亿，分别为中央美术学院、中央音乐学院、中央戏剧学院。其中，中央戏剧学院2018年决算只有4.23亿元。

与2017年决算数字相比，2018年高校决算数字普遍有所上涨。

其中，南开大学涨幅高达95%，决算总表显示，除财政性拨款收入增加了11亿、事业收入增加了2.6个亿之外，南开大学“其他收入”一项猛增至29.88亿，而2017年这一数字仅为4.5亿。

决算中指出，其他收入是指非同级财政拨款、投资收益、捐赠收入、租金收入、银行存款利息收入、现金盘盈收入和存货盘盈收入等。

另外，北京中医药大学、中国矿业大学涨幅也超过30%。而北京大学因决算数字较上一年有所缩减，掉出200亿规模，位列第三。（冯琪）

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