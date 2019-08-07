原标题：俞敏洪谈乡村教育：我曾抱着留守儿童一起哭

你是怎样学好英语的？

我们应该养成哪些学习习惯？

我觉得自己缺乏毅力，该怎么办？

今天，新东方春蕾夏令营正式开营，来自四川、甘肃、西藏、云南、宁夏的26名乡村女童在北京向新东方创始人俞敏洪提问。

一一作答后，俞敏洪对孩子们说：“我希望同学们能够做到有目标，有自信，多交朋友，多读书，考上好大学，以后有机会做自己喜欢的事情，不仅让自己和家人过上更好的生活，还能有力量帮助更多的人。”

8月6日开始，孩子们将展开为期一周的暑期游学。他们将在天安门广场观看升旗仪式，游览鸟巢、水立方，登上长城，走进故宫、颐和园、国子监，在国家博物馆观看展览，在文新书院聆听国学讲座，在国家大剧院欣赏戏剧演出。今天上午，来自新东方青少外教直播BlingABC的美国老师Lukas O’Hara还为孩子们上了一节生动的口语课。

谈到乡村孩子教育中目前最缺乏的东西，俞敏洪认为是父母的陪伴和优质的师资。他建议有关部门通过政策支持或产业调整，保证孩子们，尤其是12岁以下的孩子们跟父母生活在一起，孩子去父母工作城市上学，或者父母回家乡工作，这对孩子们的成长很重要。“我在乡村调研时，看到孩子们因为想念父母流泪，我也抱着孩子们一起流泪。”他还表示：“乡村教师的留引和培养也很重要。”

为什么选择支持“春蕾计划”？俞敏洪表示，乡村女童需要更多人关注，获得平等受教育的权利。新东方希望更多的孩子们不仅顺利完成学业，同时在成长的过程中有机会走出来看一看，开拓眼界，树立目标。新东方也会和中国儿童少年基金会一起，持续打造边远地区农村孩子的成长体系，助力弥合城乡教育鸿沟。

2019年2月，新东方公益基金会与中国儿童少年基金会携手开展“新东方春蕾助学行动”，重点资助贫困地区儿童的学习和生活，并面向受助儿童开展游学活动，提升中华传统文化素养。新东方公益基金会连续5年向全国妇联领导下的中国儿童少年基金会捐赠共500万元支持“春蕾计划”。目前已资助来自甘肃、宁夏、四川、西藏、云南贫困地区的255名小学生、80名初中生，此次来京的26名孩子即是品学兼优的学生代表。

“春蕾计划”由全国妇联领导下的中国儿童少年基金会1989年发起实施。项目实施30年来，在社会各界的爱心支持下，累计资助女童369万人次，捐建1811所春蕾学校，对52.7万人次女童进行职业培训，编写发放护蕾手册217万套。一大批贫困地区春蕾女童在“春蕾计划”的资助下，自强不息、奋发图强，成长为各行各业的优秀人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)