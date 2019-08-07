警惕“代写机器人”的多重伤害

暑假过半，孩子们的暑假作业写得怎样了？最近，有一种“代写机器人”开始热销。记者从购物网站卖家处了解到，确有学生买“代写机器人”回去写作业。不过，记者了解到，孩子购买的是少数，更多是家长购买回去替孩子写作业。那么，家长为什么要用“代写神器”替孩子写作业呢？

一位卖家告诉记者，在一些教育机构比较多、孩子竞争很激烈的城市，有些孩子学得比较超前，有的五年级的已经学到了初一的内容。假期对孩子来说，就是学习新一级内容的时间，暑假作业自然是没空做了，便只好找“代写机器人”帮忙。而另一方面，虽然“代写机器人”可以模仿使用者笔迹，但仅限于对书写要求不高、重复类的抄写。这也从一个侧面说明，学生被布置了大量的抄写类作业。

不管是为了超前学习挤出时间，还是大量抄写类作业负担过重，都不宜使用“代写机器人”。殊不知，要真使用了这样的“神器”，恐怕不仅不能弯道超车，还会给教育带来多重伤害。

使用“代写机器人”会让孩子养成好逸恶劳和浮躁的学习习惯。几乎所有的老师都会告诉家长，学习习惯比学习成绩更重要，而诸多习惯中，踏实严谨是学习的基础，试想，如果一个学生遇到问题总是先想能不能用“神器”帮忙，踏实严谨的学习习惯必然无从养成，这种思想一旦成为习惯，不仅会影响成绩，甚至还会影响孩子的品性。

有人可能会说，这种“代写机器人”是在家长的控制下有限度使用的，不会成为常态，自然也不会养成孩子投机取巧的习惯。但即使是这样，也会给孩子造成一种观念，即已经学过的旧的知识不重要，将要学的新的知识才重要，或者旧的知识不如新的知识重要。温故知新，可以为师。旧知识是新知识的基础，是学习和掌握新知识的前提条件，一味地超前学习，追求将学，忽视已学，难免狗熊掰棒子——掰一个丢一个，前学后忘，看似快，其实慢，还制造出一种超前掌握的学习假象，贻误学习的良机。

家长带着孩子用“代写机器人”还会让孩子对作弊行为安之若素。应该说，不论有什么样的理由，老师和家长都应该对作弊行为零容忍。可是，代写暑假作业就是一种作弊，一种弄虚作假，虽然作业不是考试，也不会有惩罚，但仍然难以掩盖其作弊的本质。而这样的作弊居然是在家长的指导下完成的，是家长主动替孩子造假，那后果就更加不堪设想了。这等于是在告诉孩子，我们的家长是纵容、包庇甚至鼓励作弊的。这样的观念一旦形成，不仅会有损孩子的德行，还可能对孩子的诚信观产生负面影响。

当然，“代写机器人”的热销既有家长的原因，恐怕也有学校的原因。学校也应该反思，暑假的作业量是否合适，是否挤占了孩子必要的休息时间。同时，学校还可以考虑适当减少书面作业，布置一些具有创新性和实践性的作业，组织开展丰富多彩的社会实践活动，让学生度过一个既能学到知识，又能陶冶情操的欢乐假期，把原本属于孩子们的时间还给他们。（赵清源）

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