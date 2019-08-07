江苏“最美大学毕业生” 支教扶贫绽放青春光华

“金陵中学仙林分校一名13岁的孩子，听了赵威团队在贵州黔南支教扶贫的感人故事后，拿出自己的所有压岁钱3000元，资助当地一名跟自己年龄一样大的贫困家庭孩子读书。”

“研究生院的学弟学妹们，从校园网上看到赵威他们在边远艰苦地区，用青春和汗水助力当地孩子读书上进的故事，抢着报名传递‘支教接力棒’……”

南京师范大学的老师们说起赵威支教团队，难掩感动和自豪。

赵威是南师大地理科学学院2017级硕士研究生、第十九届研究生支教团团长。今年6月，他被江苏省委宣传部授予江苏“最美大学毕业生”称号。

学测绘的他教起了语文

2016年9月，大四的赵威怀着一腔热情报名参加学校研究生支教团。经过层层选拔考核，赵威以第一名的成绩入选支教团，并担任团长。赵威说，自己中学历史老师就是一位支教者，其不同于传统老师的眼界、思维和理念，给他留下深刻印象，支教梦想也由此萌生。

本科期间，他就参加过南京青奥会、2014年APEC会议等大型赛会的志愿服务，累计提供近500小时服务。

2017年7月，赵威带领支教团10名成员来到贵州黔南布衣族苗族自治州独山县，开始为期一年的支教。支教一开始就遇到挑战，本科他学的是测绘专业，却被安排到语文教学组。

为尽快适应教学要求，赵威“白+黑”恶补语文教学技能，向经验丰富的老师“取经”，反复学习网上优教视频，在小组内开展语文教学“微研讨”。为“教得好”，他想出一招：每次上课前5分钟，让学生“客串老师”分享预习成果。该创意环节不仅锻炼了学生的语言表达和独立思考能力，也增强了他们的自信。

一学期下来，赵威教带的班级语文成绩有了很大提高，稳居同类班级前列，收获支教学校好评。

给贫残学生送上爱心礼包

作为支教团长，赵威并不满足于课堂“责任田”。教学之余，他带着队员们到经济困难学生家中走访，一年内走遍独山所有乡镇。

家访中，赵威发现，家境贫困的孩子很需要帮助。居住在独山县最南端村子里的一个女孩，父亲因巨额债务弃家，母亲出走，她和哥哥、奶奶居住在低矮简陋的土房子里，家中唯一的亮点就是斑驳墙体上贴着的奖状。

“读书改变命运。”赵威和队员们产生了寻求社会资金帮助贫困家庭孩子好好读书的强烈愿望。刚开始，他们没少碰钉子，有些队员因挫折而想放弃。赵威不为所动，锲而不舍的努力迎来“柳暗花明”。一年里，赵威和伙伴们帮助几十名经济困难学生联系到社会爱心资金，还募集到书籍1万余册以及大量学习、生活用品。

“支教期间，团长还带领我们为独山残疾儿童做了一件特别有意义的事。”支教团成员告诉记者，独山沁元特殊教育学校有108个孩子，赵威和队员们与孩子接触后发现，他们很喜欢唱歌跳舞，但缺乏专业设备和教学，得帮帮他们。

在母校支持下，赵威和队员们募集到15万元资金，为沁元特校组建了梦想艺术团。在后续支教团队接力下，孩子们兴致勃勃地学习表演非物质文化遗产——独山花灯戏。

“我们搭建的这一平台，能让残疾小朋友们放飞艺术梦想，展示艺术天赋，帮助他们焕发生命光彩。”赵威说。该项目获得第四届中国青年志愿服务项目大赛金奖。

为老人定格恩爱模样

“咔嚓！咔嚓！”用相机为独山的金婚老人定格恩爱模样，是支教期间赵威带着队友们干的又一件“分外事”。

事情的起因令人动容。一次，赵威带队家访贫困生，结束时队员们为学生和爷爷奶奶拍了张合照，不料拍完后爷爷又恳请队员们再给他和老伴拍一张。原来，两位老人结婚近50年，竟没有一张合照。进一步了解得知，当地因为条件有限，许多老夫妻一辈子都没合过影。

“帮助老人们圆合影梦！”赵威和队友们特地购买一套很喜庆很有仪式感的大红礼服和一台照片打印机，免费上门服务。给居住分散的老人们拍金婚照并不容易，到最远的玉水镇早晨6点就要出发，晚上七八点才能回来。“再辛苦都是值得的。”赵威深有感触地说，许多老人面对镜头时，挺直身板，满是皱纹的脸上露出灿烂的笑容。

到今年5月，支教团队已接力为独山近80对老人拍摄结婚纪念照。他们中，有96岁的抗战老兵，也有一生执着于做好一件事的手艺人，更多的是一辈子平平淡淡却有着自己美好记忆的老人们。

“这些定格了美好瞬间的照片不仅陪伴着金婚老人们，也以一种独特的方式见证着独山的历史变迁与人文精神，见证着我们支教团和这座小城的浓情。”赵威说。（蒋廷玉）

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