社会和家长应积极创造条件 为准大学生补一节“社会课”

原标题：为准大学生补一节“社会课”

友人的孩子高考被一所知名大学录取，闻讯前去祝贺，不料得知他已安排孩子自己去“找活”打工，“任务”是利用开学前的这段时间为自己的大学生活挣一部分生活费。友人对孩子说：“在大学里你能学到知识，但要做一个全面发展的人，还需懂得生活的艰辛。没有生活的磨炼，你的知识结构是不完整的。”朋友的做法很有见地。

在学生时代，学习是最主要的任务，这些学习又集中在涉猎文化科学知识。然而，就完整的学习而言，其内容应囊括多方面，除了文化课，还有接触、认识社会以及生活磨炼。对于即将进入高等学府的学子们来讲，多数人在后一点上尚有欠缺。

在接触、认识社会及经受生活磨炼方面有欠缺，责任不在学子们。由于种种原因，学生在学校中缺少磨炼意志，接触、认识社会的机会。所以有些孩子一进入大学殿堂，或追求吃喝玩乐，讲排场比阔气，将纯洁的校园变成了潇洒场；或安于现状，不求上进；或脱离社会，将自己变成象牙塔中的“套中人”；特别是缺乏吃苦耐劳的精神和坚韧不拔的意志，社会生活能力差，心理承受能力脆弱，面对立足、生存和发展等压力，缺乏自信，不够坚韧。这些制约大学生成才、成人的思想障碍，亟待高度重视和认真解决。

学习文化科学知识非常重要，而能否具备吃苦耐劳精神和社会生活能力同样重要。大学生应该成才，同时更应该成人。学问、道德、生存能力、自立能力，缺一不可。十多年寒窗，学的是文化，现在即将进入高等学府，需要的是体验生活，掌握基本生存能力，磨炼品质。让准大学生们提前走向社会，可以从中体会谋生的劳苦、生活的艰辛，从中品味创造的欢乐、收获的愉悦，从中体验社会的多面、认识纷繁的人生。

社会和家长都应积极创造条件，让准大学生们在学习科学文化知识的同时，切实上好社会磨炼这一课，使他们能够陶冶性情、砥砺心志、健全人格，这对于一个人的全面成长，至关重要。（周荣光）

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