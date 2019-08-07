加强问题治理提升研学体验 别被功利和形式主义带偏

原标题：加强问题治理提升研学体验

做好研学旅行，对增强学生对社会的了解，拓宽学生视野，培养学生的团队协作、实践能力等都有很大的促进作用。不能让这一教育形式被功利和形式主义带偏了方向，更不能让“研学乱象”损害学生的身心健康和合法权益，并阻碍了研学旅行的健康发展。

暑假是游学最火热的时期。近年来,得益于文旅融合、素质教育热、政策支持等有利因素,研学旅行发展势头迅猛,但市场鱼龙混杂,仍存在缺乏安全保障、游而不学、收费不合理等问题。今年暑假以来,就陆续出现集体食物中毒、高速拦车穷游、行程临时变更孩子被带到游泳馆玩一天等情况……

对于研学旅行中出现的问题，不能情绪化地将其笼统地称为“研学乱象”，而需要理性分析究竟属于什么问题，学校是否应当承担责任。否则，盲目地指责“研学乱象”，只会令刚起步的研学活动，又面临“叫停危机”，这并不利于研学活动的健康开展。

“游而不学”，借研学乱收费，找没有合法资质的机构承担研学活动的组织，这些毫无疑问属于“研学乱象”，没有保障研学的质量，把学生作为牟利的对象。对于这类乱象，是需要教育部门依法进行监管，并追究校方负责人的责任的。

学校在购买第三方机构——游学机构服务时，必须考察机构的资质，严格约定服务内容，游学机构不能随意更改行程，更不能以次充好。除学校组织的研学旅行外，学生自己参加的游学活动，也经常遭遇机构虚假承诺、变更行程的问题。这也需要加强治理。

有一些人认为，研学旅行就应该全部由学校操办，全权负责，其中不能有任何商业行为。学校是研学旅行的首要负责人，整体研学旅行的设计、实施，都要由学校主导，这是对的。但是，要让所有环节，都由学校来组织、实施，则是不现实的。学生外出要使用车辆，要乘坐飞机，要住宾馆，要吃饭，要联系研学基地（机构），这些是可以而且有的必须购买第三方服务的，关键在于，购买第三方服务，要由学生、家长共同参与，做到公开、透明，方案科学、价格合理。

事实上，由于安全责任很大，很多学校并不愿意组织研学旅行活动，这需要明确界定校方的责任，比较适当的办法是，政府教育部门、学校、家长、委托机构签署协议，明确各自在学生研学旅行中的责任、权利，在发生问题后，根据问题的性质，依据协议追究责任。如果是委托第三方没有按协议履行责任，就要追究第三方责任，并把第三方机构列入黑名单，今后不再购买其服务。

目前，我国也确实存在有的学校不认真对待研学旅行的问题，仅把这作为简单的外出旅行，没有认真设计研学的内容，同时，也存在借研学旅行赚学生的钱的问题，这是和推进研学旅行的初衷背离的。属于“研学乱象”。从教学角度看，组织研学旅行，学校不但不应该想着从学生身上赚钱，还必须投入经费，让学生花更少的钱，得到更好的研学体验。因此，应要求学校公布所有研学旅行的收支情况，并严格按研学旅行的设计，落实研学旅行。

对于学校开展的研学旅行，也需要教育部门加以指导。总体看来，目前研学旅行还在探索之中，由于资源不足，有的学校难以找到合适的研学旅行项目。针对这种情况，教育部门应该给学校联系、开发一批研学旅行基地，推荐研学旅行的项目，并建立研学旅行第三方服务机构白名单（审核机构的资质和提供研学旅行服务的情况），由学校在组织研学旅行时自主选择。

随着中高考改革的推进，我国初高中学生都将开展综合素质评价，而研学旅行经历会是综合素质评价写实记录的一部分，因此，需要高度重视研学旅行的质量。做好研学旅行，对增强学生对社会的了解，拓宽学生视野，培养学生的团队协作、实践能力等都有很大的促进作用。不能让这一教育形式被功利和形式主义带偏了方向，更不能让“研学乱象”损害学生的身心健康和合法权益，并阻碍了研学旅行的健康发展。（熊丙奇）

(责编：实习生(褚昕岚)、熊旭)