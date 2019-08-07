让留守儿童也能快乐成长

8月2日，湖北省宜昌市夷陵区一场以“留守儿童与机器人共舞”为主题的暑期“红领巾课堂”在三斗坪镇园艺村“希望家园”开课，让留守儿童近距离感受科技的魅力，丰富假期生活。 张国荣摄（人民视觉）

目前，中国农村有697万不满16岁的留守儿童，他们中很多人一年甚至都见不到父母一面。留守儿童面临的监护不到位、侵权伤害、人身安全等问题，随着近年来恶性事件不断发生，引起了全社会广泛关注。

如何保护留守儿童的权益、让他们健康快乐地成长？8月2日，全国农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障部际联席会议联络员会议召开，民政部、教育部、最高检等部门联合部署关爱保护农村留守儿童和困境儿童的工作。

民政部：兜底监护

近日，国家信息中心组织大数据分析留守儿童面临的问题和期盼，数据显示，与父母一年不见面和一年见一两次面的留守儿童人数分别占到15.1%和29.4%。农村留守儿童伤害发生率为12.6%，高于其他农村儿童。此外，亲情关爱缺失、安全隐患重重、家庭教育缺位、心理问题多发、教育状况堪忧是困扰留守儿童的五大主要问题。

对此，民政部要求各级民政部门兜底监护职责，对处于监护不力或受委托监护人无监护能力状态的农村留守儿童，依法及时给予临时监护。督促落实强制报告义务，对于儿童遭受或疑似遭受家庭暴力、监护人实施严重侵害被监护人身心健康行为以及怠于履行监护职责、导致被监护人处于危困状态等行为，学校、幼儿园、村（居）委会、救助管理机构、福利机构等部门要及时发现和报告，并预防和阻止相关后果的发生。充分发挥未成年人救助保护机构作用，面向农村留守儿童和困境儿童开展知识宣讲、提供关爱保护。各地每个季度要对系统数据进行更新，建立重大事件倒查机制，堵塞漏洞。

教育部：改善教学和生活条件

教育部要求各地进一步改善乡村学校教学和生活条件，优先安排留守儿童和困境儿童就读寄宿制学校，优先乘坐校车，组织实施农村义务教育学生营养改善计划，以贫困地区和家庭经济困难学生为重点，覆盖所有扶贫开发重点县。

为确保留守儿童不失学，教育部还将进一步督促各地将留守儿童和困境儿童作为控辍保学工作的重点，健全中小学生学籍信息管理系统和国家人口基础信息库比对核查机制，动态监控辍学情况，及时发现，即时劝返。

截至目前，教育部以深度贫困县为重点，确定了374个控辍保学国家级重点监测县，连续监测3年，确保留守儿童和困境儿童不失学。建立了中小学全国统一的学籍系统，随迁子女跨省转学实现全程网上办理，2018年，全国义务教育阶段1424万进城务工人员随迁子女在流入地上学。

教育部基础教育司二级巡视员王岱表示，下一步，教育部将进一步加强农村学校建设，争取到2020年底，各地实现科学合理设置乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校，基本补齐两类学校短板，办学条件达到所在省份基本办学标准，进一步改善留守儿童、困境儿童就学条件。

最高检：加强司法保护

近年来，侵权伤害留守儿童和困境儿童人身安全等恶性事件时有发生。2018年以来，检察机关起诉遗弃未成年人犯罪103件140人，起诉侵害农村留守儿童犯罪3600余人。

对此，最高人民检察院采取对性侵害、拐卖、绑架、遗弃、伤害、虐待留守儿童及教唆、胁迫、利用留守儿童犯罪的，从快逮捕、起诉。同时，严厉惩治监护人故意或恶意不履行监护职责的犯罪行为。2018年以来，对因监护缺失严重损害未成年人权益，或者导致未成年人处于危困状态的，支持起诉54件，发出检察建议63件。

最高人民检察院要求，下一步，对侵害留守儿童和困境儿童犯罪有案不立、有罪不究、重罪轻判的坚决监督纠正。同时，建立全国性侵害未成年人犯罪信息库，推动形成涉及未成年人相关行业入职查询和从业限制制度。

最高人民检察院第九检察厅厅长史卫忠表示，未来还将在12309检察服务平台中设立“未成年人司法保护”专区，进一步畅通留守儿童和困境儿童保护的控告、申诉渠道，提高保护农村留守儿童和困境儿童的效率、效果。（本报记者 徐佩玉）

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