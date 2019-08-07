日媒：日本顶尖高校优秀中国学生猛增

日本《周刊现代》8月5日报道，原题为“东大、京大、早庆异常优秀的中国留学生”。中国在政治、经济领域以外的影响力正逐渐增强。日本国力的衰退首先体现在教育上。如今，许多中国留学生在东大、京大、早稻田和庆应等日本名牌大学求学，成绩十分优异，日本学生甚至无法匹敌。

目前在日本顶尖学府中，早稻田大学约有3400名中国留学生，庆应大学约有950人，京都大学有1400人，东京大学约有2400人(截至5月19日)。他们有的是高中毕业后通过留学生考试考入的，有的是从中国大学毕业后来读研究生。东京大学尖端科学技术研究中心的西成活裕教授说：“中日学生对知识的渴求度不一样，下课后来问问题的准是中国学生，他们对不解之处会刨根问底。日本学生很少问问题，多数抱着得过且过的态度。现在优秀的中国学生越来越多，日本学生不加把劲不行了。”

东京大学会给在学业、社会活动中取得优异成绩的学生颁发“校长奖章”，至今已有多名中国留学生获得这一殊荣。西成教授说：“我遇到的中国留学生多是从中国大学毕业后来东大深造的，他们开始研究后隔一段时间就能整理出论文。而日本学生若研究陷入僵局或失去兴趣，会马上放弃。”

优秀中国留学生不断增加，一个原因是中国留学生人数迅速增多。而他们的优异成绩则来自中国的考试。中国的高考竞争之激烈，是日本无法比拟的。中国学生经历了这种考验，到日本后学习也不松懈。在日本学生忙着打工、玩乐时，他们每天都是家和学校两点一线，埋头学习做研究。

随着特朗普政府收紧中国高科技专业学生的赴美签证，流向美国的中国尖子生今后可能会更多走向日本。(梁碧嫦译)

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