教育惩戒权还须再细化

近日，山东省五莲县政府网站刊发消息，对此前引发争议的“教师用课本抽打逃课学生被处罚”一事的后续进展予以通报。据悉，教体局已撤销了解聘该教师、将其纳入该县信用评价系统“黑名单”的追加处理决定，并根据涉事老师个人意愿，将其从原学校调往另一所学校。

子不教，父之过；教不严，师之惰。过去，我们的传统教育一般秉持严师出高徒的观念，教师惩戒学生再正常不过了。但如今，随着人们权利意识的提高，有的家长认为送孩子上学是为了获得优质的教育服务，孩子是骂不得也打不得的。这导致有的教师在面对有违纪行为的学生时，会本着多一事不如少一事的原则置之不理，或者请家长来学校沟通，由家长进行教育。如此一来学校这一环就弱化了，家庭教育如果也管不好，麻烦就大了。

这起新闻引发众多热议，正体现出人们对教师的惩戒权该如何界定的关注。不久前，中共中央、国务院印发的《关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意见》中就明确了教师教育惩戒权，学生服从学校和教师的管理是教育工作的前提。实际上，适当的惩罚不仅是教育者的权利，也是教育者的义务。但在现实工作中，不少教师都会面临一定程度的困境，关键是如何定义适度的惩戒，让教师既能更好地行使教育惩戒权、负责任地教育学生，也让学生权益得到保护，防止其被变相体罚。

对此，一方面，要明确教育惩戒权的范围和尺度。各地政府、教育部门不妨制定具体的实施细则，进一步明确何为惩戒与体罚，对哪些行为属于教育惩戒，哪些属于体罚作出更明确、可操作的规定，让教师、家长都有把“尺子”去衡量、判断。另一方面，有关部门应强调教师的职业道德和职业规范，提高教师群体的综合素质，避免教育惩戒权被滥用。（刘琛）

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