87岁老军人陈荣超 退休后省吃穿攒出两所“希望学校”

陈荣超，今年87岁，原解放军装甲兵指挥学院学员大队政治委员。自1988年退休后，和同为退役军人的老伴——今年86岁的杨玉仙一起，省吃穿攒工资，在四川、内蒙古贫困地区建立了2所“希望学校”。今年开始，他们又制订了传承红色基因的“三年计划”，建书屋捐图书，完成一名共产党员的初心与使命。

退休后省吃俭用攒出两个“希望学校”

走进陈荣超的家，10几米的长方客厅里见不到一件簇新的家具。电视柜的油漆已经斑驳，木质座椅的扶手上粘满了固定用的透明胶带，显出反复修补的痕迹。一旁的小沙发表面已经破损，就连军大衣缝制成的沙发罩都被磨坏了多处。

只有另一侧靠墙摆着的木棉花，经过时间打磨，仍保持着刚被摘下时洁白的颜色，透出旺盛的生命力。

这是晨阳希望学校的孩子们送给陈荣超和杨玉仙的礼物，被杨玉仙用塑料薄膜小心地包裹起来。木棉花的上方，挂着老两口和孩子们在一起的照片，照片里的每个人都笑得灿烂，像木棉花一样，透出生生不息的希望。

培养中国的下一代，是他们作为退役军人退休后的人生选择。

退休的第二年，陈荣超和老伴第一次在电视上看到“我要上学”的大眼睛女孩。“当时我们就决定了，要把退休后的时间用来培养孩子。”

根据当时的规定，捐建一所希望学校需要20万元，虽然老两口已经工作40年，可翻翻存折，积蓄还不到一半。为了攒齐这个天文数字，老两口成了远近闻名的“抠门”，省吃俭用、粗茶淡饭不说，还惹来了不少邻里间的非议。

2000年，陈荣超终于攒齐了20万元，在四川雅安捐建了第一所学校“晨阳希望学校”。其间，陈荣超曾突发大面积心梗，医院三次下达病危通知书，但家人“取钱先救人”的要求被陈荣超坚决地回绝了。

紧接着2005年，老两口又在内蒙古兴安盟捐建了第二所希望学校。最近一些年，35所学校的爱心书屋相继建立，数千本青少年读本被陆续送出，逐渐覆盖到更多的老少边穷地区和红军长征经过的地方，“当过兵的人都对长征很有感情”。陈荣超说。

一年捐赠图书11000多册

陈荣超自认，40年现役军人的时光做到了“不忘初心”。

“我们都生在旧社会，吃不上饭、穿不上衣”，说起挣扎在生存线上的日子，陈荣超历历在目，“是参军入伍、参加革命改变了我们的命运。”

进入和平年代，夫妻二人又先后在组织的安排下，接受了专业培训和进修，退休前，他们一个成了师级指战员，一个成了国防科工工程师。对于生于上个世纪30年代的他们来说，“这是想都没想过的好日子。”陈荣超感慨道。

陈荣超家的客厅里，靠窗台放着两张轮椅，一台是家里用的，一台是出门用的。杨玉仙指着家里的蓝绿色格子小轮椅告诉记者，“去年去回访，就是坐着这个轮椅去的。”

2018年老两口制订了“红色基因代代相传”三年计划，从2018年7月1日开始，持续到2021年7月1日，建书屋捐图书。

第一年，坐着那个小小的蓝绿色格子的轮椅，老两口在康巴地区、凉山地区和雅安市为4所学校捐建书屋，捐赠图书11000多册。回访了已捐建书屋的6所学校，奖励优秀学生、读书之星、书香家庭、模范家长等192名。

“奖励也是一种传承。”陈荣超介绍，从晨阳希望学校走出的孩子武红梅，现在又回到晨阳学校做了老师，还被评为全县优秀教师，成了永远的晨阳人。

为了传承，他还把当年一起战斗过的62军老兵的第二代和第三代，甚至第四代“张罗”在一起。去年，不少人从国内其他地方，甚至国外赶回北京，商讨红色基因的传承。陈荣超和杨玉仙的第三代，他们的大外孙女被评为美国新墨西哥州十大杰出女青年，是唯一的中国人。（记者 姜慧梓）

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