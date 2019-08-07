青岛“轮椅女孩”带着妈妈读大学

近日，青岛大学今年第一封新生录取通知书已送达平度市“轮椅女孩”蔡东晓手中。3岁被确诊为脊肌萎缩症的蔡东晓，在今年高考中以592分的成绩被青岛大学应用心理学专业录取，是该专业的山东省最高分，超出青岛大学理科普通批录取线34分。

这份录取通知书由青岛大学校长夏东伟亲笔签发，由副校长刘彩云一行人送到蔡东晓家中。

记者了解到，蔡东晓从小就患脊肌萎缩，不能行走，家中靠父母打工维持生活，在她6岁那年，作为家中顶梁柱的父亲因车祸突然去世，从那之后她与母亲相依为命。有人建议蔡东晓去读特教学校，但是她的母亲希望她能够像普通孩子一样上学。从此，校园里多了一个含辛茹苦的母亲抱着自强自立的女儿上学的身影。

“她不但坚强、刻苦，而且自尊心强，努力追求独立，渴望帮助别人，不想让别人把她当作弱者。”蔡东晓的班主任、平度九中教师王艳艳告诉中国妇女报·中国女网记者，蔡东晓的成绩名列前茅，在班里担任物理课代表，她希望为同学和老师服务，课间经常帮同学讲题。

在填报高考志愿时，蔡东晓本想就读药学专业，她认为药学能够帮助到许多人，但是受制于身体条件，她无法报考。经过深思熟虑后，她决定报考青大应用心理学专业，她说：“我觉得心理不健全比起身体不健全对人的伤害更严重。希望有朝一日，我能利用自己的专业知识帮到其他人，延续大家给予我的爱。”

对这样一名自强不息的女生，青岛大学特别召开了讨论会，决定给予蔡东晓最大限度资助：减免学杂费，为母女俩免费提供学校一楼单间宿舍，为蔡东晓的母亲在校内安排临时就业岗位，免去她们的后顾之忧；在学业上，学校将为蔡东晓专门安排学业导师，指导帮助她制定合理的学业生涯发展规划，并安排专人结对帮扶，尽最大努力帮助其学有所成。（姚建）

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