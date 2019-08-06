责任督学细微处显大用处

自实施中小学责任督学挂牌督导制度以来，江苏省无锡市积极发挥责任督学的沟通协调作用，一方面加强对学校的监督指导，为学校提供专业的指导和服务；另一方面，加强与学校和社会的联系，为政府和教育行政部门推进教育改革与发展提供决策参考。

在无锡，责任督学是学校的“专属顾问”，是群众的“贴心专家”，也是政府的“信息参谋”。

督学是学校的专属顾问

近年来，外来务工人员子女入学人数不断增长，给学校的教学工作带来了挑战。针对这个问题，锡山区责任督学协同区教研员对学校开展指导服务，与教师面对面进行交流，探讨适合学生特点的课堂教学方式，合力打造适合不同基础学生的高效课堂。

新吴区责任督学李振兴发现某校艺术学科课时量不足，当即向学校指出了问题。学校及时整改，在开齐开足规定课时的基础上，陆续开设了合唱团、民乐社、舞蹈队等社团。

责任督学缪丽君接到家长电话，反映责任区的某学校推出了ABC午餐，但由于公布菜单不够醒目，导致学生排队现象严重。缪督学第一时间与校长进行沟通，把家长意见向学校进行了反馈。

第二天，缪丽君专程赶到学校,与分管校长一起实地勘察,走访了食堂工作人员。在督学的协调下，学校立即研究问题，形成整改方案。经整改，食堂用餐情况得到了改善。缪督学将改进措施和结果及时向家长进行了通报，家长对结果表示十分满意。

像这样的案例还有许多。梁溪区采用“当场反馈式”“家长座谈会”等形式，将学校整改情况向家长反馈，注重沟通和协调，将许多问题解决在了萌芽状态。

滨湖区责任督学走进家庭、社区，充分了解民情民意，对招生、入学等社会关注的热点焦点问题，开辟咨询绿色通道，积极回应群众诉求，架起家校“连心桥”。

督学是政府的专业参谋

督学是政府决策的反馈员，是检查政策是否落地、执行是否有效的观察者。无锡市责任督学在分析反馈信息的基础上，通过向政府和教育行政部门提出意见和建议，实现其参谋职能。

无锡市政府教育督导室每月召开一次直属学校责任督学工作例会，邀请市教育局分管局长和基础教育处、社会教育处、人事与师资处等职能处室负责人到会，当面听取责任督学督导情况通报，及时商讨整改问题。

惠山区责任督学在对民办学校办学条件进行专项督查中，发现部分学校办学条件不达标，当即发出整改通知书，并向区教育行政部门提交报告，督促张镇小学等民办学校投入近500万元进行校园改造，并添置教育仪器设备，改善了办学条件。

宜兴市教育局、政府督导室采纳责任督学建议，把建立奖教基金纳入对镇级人民政府教育实绩考核条例中，目前全市17个乡镇（园区、街道）全部设立了奖教基金。

梁溪区责任督学围绕教育公平这一热点问题，广泛调研，就学校音体美教师严重缺编、校医严重缺乏等问题撰写了调研报告，向区政府和教育行政部门建言献策。

近3年，全区针对学校音体美教师严重缺编问题，专项招聘音体美教师，占教师招聘总数的34.3%。针对校医严重缺乏问题，向医院购买服务，为31所中小学校配备专职校医。

督学是群众的贴心专家

督有法，导有规。督学一方面要知法懂法，另一方面要依法督导。走进情境，走向现场。事实上，学校不希望被动地接受检查、评估，而是迫切希望督导人员能够倾听来自教学第一线的声音，了解学校在办学过程中遇到的各种困惑与问题，为学校提供专业化的指导和支持。

督学们心里不仅要有杆秤，还要有本账。畅通信息收集渠道，重视随访结果的运用，练好调查研究的基本功，“读懂学校”才能“指点迷津”。督学们要坚持“贴着地面走”，走向现场、服务发展、寓导于督。不以检查为目的，更不是以“钦差大臣”自居，而是以真诚的态度、积极的沟通，发挥自己的专业优势，为学校“把好脉”“会好诊”“开好方子”。

督学还要善于和社会各界进行交流互动、协调沟通，积极争取外界尤其是家长的理解和支持。通过认真倾听、实地调查、即时反馈等工作方式，架起学校与家长沟通的桥梁，让家长能表达合理诉求，更充分地了解学校，最终更好地支持学校的建设和发展。（浦培根 江苏省无锡市人民政府教育督导室）

(责编：实习生(褚昕岚)、孙竞)