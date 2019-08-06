澳大利亚各高校陆续开学 中使馆吁留学生注意安全

近日，据中国驻澳大利亚大使馆网站消息，暑期已过，澳大利亚各高校已陆续开学。澳大利亚治安状况总体良好，但与留学生相关的各类案件仍时有发生。为了让各位赴澳中国留学生能在澳学习、生活更加安全，驻澳大利亚使馆现发布针对驻澳中国留学生，特别是新生的安全提醒：

截图自中国驻澳大利亚大使馆网站

一、在澳时应遵守当地法律法规。

留学生应按时按规完成学校注册手续；务必签订正规房屋租赁合同，履行合同规定义务；保证持有有效签证，及时按照澳内务部有关规定申请签证延期；尊重澳当地及其他国家居民的文化习俗。

二、注意防范财物丢失。注意防范入室盗窃。

妥善保管现金、贵重物品及家门钥匙，避免放在显眼处引起窃贼注意。如家中被盗，及时报警，尽量记下可疑人员及车牌号等，首先保证人身安全。尤其妥善保管好护照等身份证件，如遇丢失，请第一时间报警并赴最近的中国驻澳使领馆办理新证件。

三、注意交通安全。澳驾车实行右舵左行，环岛让右，车速较快。

要注意避免超速、疲劳驾驶、酒后驾驶、无证驾驶等违规行为，避让行人及骑行人员，遵守停车规定。过马路时应注意一停、二想、三看、四通过。

四、注意公共聚会秩序。慎重交友，勿单独与陌生人约会，尽量减少夜出。

在澳组织、参加群体性公共聚会要遵守澳法律法规，游行活动必须获得澳政府有关部门事先批准。尽量远离大规模人群示威现场，避免扎堆、看热闹，给自身带来安全隐患。

五、以合理方式应对危急情况。

提高自我保护意识，在遇到他人言语骚扰、损坏名誉甚至发生肢体冲突时，要注意留下证据，紧急情形下应报警。避免当场反应过度或防卫过当导致自身受到伤害或引起不必要的法律纠纷。

六、注意水上运动安全。

澳水上运动较发达，在进行浮潜、岩钓等运动时注意安全，避免直接接触不明海洋生物。

七、防范电信诈骗。

近期以来在澳陆续发生了多起中国公民及留学生遭遇电信诈骗的事件。如若接到显示为使领馆的电话，或无法辨别是否为诈骗电话，建议挂断电话，并按领区拨打中国驻澳使领馆领事保护电话、国内公检法机关等官方网站提供的联系电话或拨打外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话进一步核实。如不幸上当受骗，请及时向澳大利亚当地警方报案。

真诚希望各位中国留学生能在澳遵纪守法，加强防范，平安、快乐留学。

澳大利亚报警求助电话：报警求救 000(匪警、急救、消防共用)

警方求助：131444(偷盗、失窃、一般交通事故、财物丢失等突发情况)

中国驻澳大利亚使领馆领事保护与协助应急电话：

驻澳大利亚使馆： 02 6228 3948

驻悉尼总领馆： 02 9550 5519

驻墨尔本总领馆：03 9824 8810

驻珀斯总领馆： 08 9221 3729

驻布里斯班总领馆： 07 3012 8090

驻阿德莱德总领馆： 08 8268 8806

外交部全球领事保护与服务应急呼叫中心电话：

+86-10-12308或+86-10-59913991

从澳境内拨打0011-86-10-59913991

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)