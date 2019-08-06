河南试点建设高校知识产权运营管理中心

河南省近日发布高校知识产权运营管理中心建设试点工作方案，今年至2021年，该省将遴选一批高校开展知识产权运营管理中心试点建设，通过收益分配、费用补贴等实质措施，推动高校知识产权转移转化。这也是该省启动开展的第二批高校知识产权运营管理中心建设试点工作。

高校知识产权运营管理中心将按照“政府引导、市场参与、自主建设、试点探索”的原则，由高校作为建设主体，重点依托高校负责科技成果和知识产权管理、转移转化的机构实施，整合政府、高校、企业、服务机构、金融资本等多方资源，探索建设一批“制度、人员、场所、经费、任务”落实到位的、各具特色的高校知识产权运营管理中心。

方案指出，教育部公布的河南省高等院校都可以进行申报，但应具备较强的创新能力、知识产权资源基础和转移转化能力等条件。评审结束后，河南省知识产权局将对获批高校予以授牌，并在知识产权管理体系建设、专利信息服务、专利资助申请、专利奖项目推荐、宣传培训、校企对接等方面给予倾斜，还将选派知识产权联络员支持高校开展工作。

河南省第一批高校知识产权运营管理中心建设试点单位共有3所高校，分别是河南师范大学、河南大学、中原工学院。试点建设期限为2018—2020年。（张利军）

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