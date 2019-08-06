专家：人工智能正在掀起“教育革命”

人工智能正在教育界掀起层层浪花。

这种趋势，在日前由北京师范大学和科大讯飞共同主办的“人工智能与教育大数据峰会·2019”上，体现尤为明显。

“以人工智能为代表的新一代信息技术的快速发展，将会对传统的教育理念、教育体系和教学模式产生革命性影响，从而进一步释放教育在推动人类社会发展过程中的巨大潜力。”教育部科技司司长雷朝滋在出席会议时表示。

正在掀起教育的一场革命

“‘人工智能+教育’正在掀起教育的一场革命。它改变着教育的生态、教育的环境、教育的方式、教育管理的模式、师生关系等等。”中国教育学会名誉会长、北京师范大学资深教授顾明远也给出类似判断。

科技日报记者了解到，目前图像识别、语音识别、人机交互等人工智能技术都已在教育领域开展应用。

“通过图像识别技术，人工智能可以将教师从繁重的批改作业和阅卷工作中解放出来；语音识别和语义分析技术，可以辅助教师进行英语口试测评，也可以纠正、改进学生的英语发音；而人机交互技术，可以协助教师为学生在线答疑解惑。”科大讯飞执行总裁吴晓如介绍。

在吴晓如看来，个性化教育和因材施教一直都是最美好的教育理想。但由于老师教授的学生数量多、教学任务繁重，老师很难做到深入关心每个孩子的成长。面对这样的问题，人工智能与大数据的结合将可以发挥作用。

“人工智能将教学变为大数据分析以及人工智能辅助的以学生为中心的个性化学习，为每个学生提供个性化、定制化的学习内容、方法，从而激发学生深层次的学习欲望。”吴晓如说。

国内一些学校已经开始“人工智能+教育”的尝试。

例如，在精准教学方面，借助大数据与人工智能技术，合肥、福州等一些中学开展的高效讲评课，将原本需要45分钟的习题讲解压缩至15分钟讲解共性问题，其余时间用于分组讨论或拓展学习。同时，还能够实现对学生的个性化分析、以学定教、提升学习的效率与质量。

应尊重学生的个人隐私信息

近年来，一系列推进人工智能教育应用的战略与行动规划陆续出台。

今年2月发布的《中国教育现代化2035》中，“加快信息化时代教育变革”被列入推进教育现代化的十大战略任务，明确了推进智能教育应用的部署。

“我们正在组织研制《中国智能教育发展方案》，以构建智能时代下的教育新生态为目标，全面创新教育模式，推动教育供给侧改革，转换教育发展的动力结构，促进人的全面发展，支撑引领教育现代化。”雷朝滋透露。

谈到人工智能在教育中扮演的角色，吴晓如认为，未来很长一段时间内，人工智能在教育领域的应用会是一种辅助性手段，它会是学生和老师之间的一个“助手”。

“‘人工智能+教育’正在使教育发生重大的、可以说是革命性的变革，但是教育的本质不会变。教育是传承文化、创造知识、培养人才的本质不会变，立德树人的根本目的不会变。”顾明远强调。

人工智能在教育领域应用所涉及的伦理问题，也是此次会议热议话题之一。雷朝滋表示，智能时代“教育治理体系将面临社会伦理、数据安全的新挑战”。

“现在所谓的教育大数据更多是考试数据、练习数据、测试数据。基于这些数据开发出来的人工智能系统，会不会给学生带来新的负担？会不会增加教育新的不公平？”首都师范大学教授樊磊问道。

樊磊认为，智能教育时代，还应该特别加强学生个人隐私信息的保护，而不能随随便便追踪学生的个体行为数据。“对于正在成长中的学生，这种事情一定要谨慎再谨慎。”樊磊说。(刘园园)

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)