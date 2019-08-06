别让机器人“枪手” 教会孩子作弊

暑假过半，孩子们的暑假作业写得怎样了？最近，有一种“代写机器人”开始热销。记者从购物网站卖家处了解到，确有学生买代写机器人回去写作业。令人意外的是，孩子购买的是少数，更多是家长购买回去替孩子写作业。“家长咨询抄卷子、做小报、写作业的都有。”一位客服工作人员告诉记者，由于孩子们学得很超前，因此，有的比较费时的暑假作业孩子没有时间做，家长就来购买机器人代写。

家长帮孩子“作弊”，确实令人哭笑不得。一时间，不知该感慨孩子们的机械性抄写作业太多，还是该夸赞家长们足够体谅孩子们的学习压力。的确，面对如此新闻，很多人会回想起学生时代，调取出自己被抄写作业“占领”的恐惧情绪，也因此触发了心中的共情点，跟找机器人“枪手”的学生和家长同仇敌忾起来，一同抨击不合理的作业安排。

但从情绪中抽离出来，冷静想想就会发现，“机械性作业多”并不构成证明“家长带头作弊”合理性的充分条件。作业多、学习压力大，是当下很多学生共同面对的问题，而问题就是事物的矛盾，只要矛盾没有处理，问题便解决不了。找机器人“枪手”，不过是掩耳盗铃，实质上还是对问题的逃避。既没有主动为解决“作业多”这一问题做出尝试，还因粉饰掩盖，让老师和学校无法及时意识到问题所在，连被动期待校方改变的机会都一并失去了。

找“枪手”，非但不利于解决“作业多”的问题，更大的隐患还在于孩子心中埋下了作弊的“种子”。无论机器人代笔的质量如何，写出来的作业最后能不能成功“糊弄”老师，只要家长迈出了找“枪手”这一步，就意味着以行动告诉孩子：面对“不合理”，可以同样以“不合理”去应对。而一旦孩子树立了这种观念，或许就会为解决自己所认定的“不合理”找寻旁门左道。且不说事件“合理”与否，本就难以界定，就算是真的遇上“不合理”之事，也不应该一味地找捷径。若以此观念为指导，投机取巧的案例只怕会越来越多。

(责编：实习生(曹雯)、孙竞)