千余名齐鲁学子支教南疆 大漠边“淬炼”成长

因为支教南疆的中小学，临沂大学的李玉娜和她54名同学错过了一生中珍贵的大学毕业典礼，却在遥远的大漠边体验了一次独特的成长。

6月是高校的毕业季，也是中小学孩子们的期末备考期。为了陪孩子们度过整个学期，李玉娜和同学们没有在6月底前赶回山东。临近期末考试，作为一名实习支教老师，上课、出题、阅卷，他们一人要承担多项任务。

6月21日是临沂大学的毕业典礼。当天，身着学士服，在塔克拉玛干沙漠边，支教新疆麦盖提县半年的他们，通过远程视频直播见证了母校的毕业盛典。家人朋友远在万里外，李玉娜的身边有人落了泪。

几天后，为了不给这55名支教边疆的同学留有遗憾，临沂大学领导专程进疆。国歌奏响，校歌继起，母校的领导老师为他们拨穗正冠、颁发学位证书。看着母校拍摄的留念短片，李玉娜的身边再次有人落了泪。

“每天起床都伴随着孩子们的笑声，精心努力上好每一天课，放学后目送孩子们离开。晚上看星星，静谧而神秘的天空，星星都格外亮。”支教近尾声时，李玉娜写下了这样的文字。

如今，支教期满的她和同学们都已回到了内地。想起这段独特的援疆经历，她的眼眶红了，她想念支教的日子和纯真的孩子们，希望以后还能再回新疆。

从2018年以来，已有1000多名像李玉娜这样的山东在校师范类大学生先后支教南疆。

为什么要穿过塔克拉玛干沙漠，到遥远的南疆支教？“那边的孩子需要更好的教育。”李玉娜的回答简单而扼要。

近年来，新疆加大义务教育阶段国家通用语言文字教育的覆盖和改革力度，成效显著，更注重学生综合发展的课程体系、更标准规范的教材、更现代化的教学工具在南疆校园里的普及。

但这同时对教师素养提出了更高的要求。山东援疆干部、喀什地区教育局副局长崔升平说，作为国家级集中连片深度贫困区，南疆四地州吸纳人才能力有限，符合新标准的新教师增补仍需时间，师资短缺问题制约南疆教育改革深入推进。

2018年初，作为一种创新的教育援疆模式，山东省尝试将在校师范类大学生“组团式”派往新疆实习。实习支教以一学期为一批次，范围涵盖幼、小、初、高各学段，帮助喀什地区填补师资缺口。

选派大学生是否为“赶鸭子上架”？“几个支教实习的小伙子非常优秀，我特别想把他们留下来。”喀什地区疏勒县八一中学校长刘承山说，实习大学生有如“一股新鲜血液”，尽管都是在校生，但接受过师范专业教育，会备课会讲课，上手很快。

“不仅承担大量多学科教学任务，还积极参与学生管理、社团活动、校园文化建设。”崔升平介绍。记者在多所受援学校走访时看到，不少校园的墙壁上都绘有大幅壁画，走廊也挂有精致的画作，这些都是由实习大学生牵头创作的。

崔升平告诉记者，实习是师范类专业的必修，过去师范类专业大学生都在山东省内找中小学实习。援疆支教项目创立后，给了有志到边疆锻炼的大学生一次新机会。通过自愿报名、层层选拔，有能力有意愿的同学到南疆可以发挥更大的作用。

来自山东枣庄学院的李芊慧，在疏勒县八一中学支教英语。6月记者来访时，正值课间休息。李芊慧和同样来自枣庄学院的几名支教同学在走廊闲聊，其间，熟悉的学生不断驻足加入她们的聊天，话题从考试一直到“老师走后会不会想我们”，师生如同朋友，笑声连连。

李芊慧告诉记者，枣庄学院来支教的大学生一共有201人，分散在县城及偏远乡镇的幼、小、初、高等8所学校。

短短半年，“90后”的她感觉自己得到了全方位的锻炼，“我们201人教授的班级将近600个、学生总数近3万人，平均每人周课时量20余节，现在上课一点都不怵了。生活上，我们自己买菜、自己做饭。”

住宿统一且免费，日常管理由高校带队老师负责，交通及生活费由山东援疆资金补贴。工作之余，李芊慧和同学们没有后顾之忧。

李芊慧等支教大学生在返回山东学校后，习惯了为新疆“现身说法”的新角色，成为传播新疆实情、吸引更多同学到边疆历练的“柔性”渠道。日前，在枣庄学院下半年支教招募中，报名人数3倍于所需人数。

在喀什援疆马上三年的崔升平感慨，南疆是一片历练自我的大好天地，“很多大学生有理想情怀，愿意来边疆锻炼，在这能有一番新的体验和收获。”

刚刚送走李芊慧等近10名大学生、正期盼9月到来的新一批支教大学生的刘承山表示，实习支教大学生的到来，为南疆基层教学带来新思维、新观念、新方法，“难能可贵。”（李志浩）

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