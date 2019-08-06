宁波职院用现代学徒制培养扩招学生

“通过参加宁波职业技术学院的扩招考试，我终于能圆大学梦了！”2019年的夏天，对于来自浙江新昌的考生陈浩杰来说，注定将在他的人生道路上留下深刻的烙印。此前，他在一家服饰企业从事淘宝运营工作，如今，他成为今年全国高职院校首次扩招100万新政的受益者之一。他对自己能入读宁波职业技术学院的电子商务专业非常满意。

记者从宁波职业技术学院获悉，该校首次扩招录取工作已结束，共录取50人。“从目前录取的情况来看，通过扩招新政录取的学生，总体生源质量不错。学校将针对扩招生源的特点和需求，依据标准不降、模式多元、学制灵活的原则，实行弹性学制，为他们量身定制培养方案。”宁波职业技术学院校长张慧波说。

来自浙江台州的童优军是宁职院新录取的考生之一，之前在快递公司工作，因为工作原因，她选择了宁职院的物流管理专业，她说：“我了解到宁职院的物流管理专业和宁波港口城市的特点有很密切的联系，能到宁职院就读，对我来说是一次很好的发展机会。”

记者了解到，宁职院高度重视高职扩招工作，结合前期调研，根据社会生源的职业现状、年龄结构，从便于将来促进就业等方面考虑，最终决定开设电子商务和物流管理两个专业。其中，该校物流管理专业是国家首批示范建设专业、浙江省优势专业、国家高职物流资源库建设牵头专业；电子商务专业是宁波市重点专业，培养了大批满足区域产业需要的高素质技术技能型人才。

为了选拔合适的学生，宁职院此次开展的职业适应性测试分为“面试”和“机试”两个部分，由学校自主命题并组织考试。值得一提的是，面试采用校企联合招考，全过程让企业专业人士参与人才选拔。此外，该校充分利用现代信息技术手段，采取以职业技能倾向能力测试为主导的上机测试，有针对性地考查和评价考生专业适应度及发展潜能。

从已被录取的考生来看，他们从事的职业广泛，有淘宝运营、物流运输、幼教、会计等，年龄在19岁到35岁不等，普遍具有普通高中、职业高中、中专或技校的学历。

张慧波表示，该校将对扩招学生实施现代学徒制培养模式，确保人才培养质量。将充分利用学校的教育资源，强化系统学习，采用项目化教学模式，以更灵活的教学方式提升扩招学生的成长空间，并充分利用企业资源，校企双方共同开展教学与实训，强化实践应用，让每个求学者最终都能实现自己的理想目标。（记者 史望颖）

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