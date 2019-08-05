福建困难毕业生求职创业可获补贴 一次性2000元

记者昨日获悉，福建省将求职创业补贴对象范围扩大到中等职业学校（含技工院校）符合条件的困难毕业生，补贴标准为一次性2000元。

省人社厅办公室日前下发《关于做好2020年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》，明确省内全日制普通高校、全日制中等职业学校、技工院校高级工班和预备技师班、特殊教育院校职业教育类毕业学年内的以下毕业生可申请一次性求职创业补贴：

城乡居民最低生活保障家庭毕业生；残疾毕业生；已获得国家助学贷款毕业生；建档立卡贫困家庭毕业生（含建档立卡贫困残疾人家庭毕业生）；特困人员毕业生。

毕业生只可按一种身份申领求职创业补贴，已享受过求职创业补贴的不得重复享受。

据了解，各院校符合条件的毕业生可在9月3日至16日期间，登录福建省毕业生就业创业公共服务网（http://220.160.52.58/）进行网上申请，福建省毕业生就业创业公共服务网将通过大数据校验比对，对省内生源毕业生申请资格自动审核，毕业生不用提供佐证材料。（记者昨日获悉，福建省将求职创业补贴对象范围扩大到中等职业学校（含技工院校）符合条件的困难毕业生，补贴标准为一次性2000元。

省人社厅办公室日前下发《关于做好2020年毕业生求职创业补贴发放工作的通知》，明确省内全日制普通高校、全日制中等职业学校、技工院校高级工班和预备技师班、特殊教育院校职业教育类毕业学年内的以下毕业生可申请一次性求职创业补贴：

城乡居民最低生活保障家庭毕业生；残疾毕业生；已获得国家助学贷款毕业生；建档立卡贫困家庭毕业生（含建档立卡贫困残疾人家庭毕业生）；特困人员毕业生。

毕业生只可按一种身份申领求职创业补贴，已享受过求职创业补贴的不得重复享受。

据了解，各院校符合条件的毕业生可在9月3日至16日期间，登录福建省毕业生就业创业公共服务网（http://220.160.52.58/）进行网上申请，福建省毕业生就业创业公共服务网将通过大数据校验比对，对省内生源毕业生申请资格自动审核，毕业生不用提供佐证材料。(李晖）

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)