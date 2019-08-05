澳大利亚维州留学生数破纪录 中国学生占主导位置

据澳洲网编译报道，澳大利亚维州政府8月1日宣布，为留学生福利项目斥资100万澳元，支持27个项目。同时，最新数据显示，维州国际教育产业创新高。其中，来自中国的留学生占据主要位置。

留学生注册人数破纪录

综合维州政府官网、《澳洲金融评论》报道，数据显示，在维州的留学生注册人数和经济影响都达到破纪录的水平，巩固了维州价值数十亿澳元的国际教育身价。2018年，来自170个国家的28.1万名留学生注册入学，同比增长11.4%，为维州创造了近7.9万个工作岗位，也为维州带来了118亿澳元的出口收益。

同时，维州收益自2014年以来增长了89%，国际教育已经成为维州最大的出口行业，超过了旅游业(产值54亿澳元)和羊毛业(产值21亿澳元)。

其中，留学生5大来源地分别为中国(88401人)、印度(50463人)、马来西亚(16643人)、越南(12763人)和斯里兰卡(9541人)。最受留学生欢迎的学科为经济管理类(32%)、艺术人文类(21%)、信息技术(20%)和基础研究(10%)。

维州为留学生提供服务

维州是一个优质的高等教育和研究目的地，有半数留学生进入维州高校学习。

据了解，墨尔本近日也被QS评级公司评为2019年度澳大利亚最受欢迎的留学城市，在全世界排名第3位。

高排名得益于维州为留学生提供的高质量体验。维州政府对学生福利服务方面的投资也领先澳大利亚。自2014年以来，维州政府已经为104个留学生项目投资400万澳元，维护并提高留学生在体育、工作权利、住宿、法律服务和心理健康方面的福利。

同时，维州政府还成立了墨尔本学生中心。学生可前往位于Hardware Lane地区的中心寻求一系列的免费服务，包括面对面的案例分析和专业的发展项目。自2018年9月以来，该中心已经帮助了超过6300名留学生。

对此，维州就业、创新及贸易厅长帕库拉(Martin Pakula)表示：“维州的国际教育行业越来越强大，直接资助了上万个就业岗位，并打破了出口纪录。留学生也是我们充满活力的多元文化社区的重要部分。他们加强了维州和全世界的联系，提升了本地学生的体验。我们很骄傲能够为他们提供支持项目。”

维州学校加入跨文化因素

尽管澳大利亚国际教育行业主要依靠高等教育，但寄宿制中学市场也有所发展。其中，维州Mornington Peninsula地区的Toorak女子寄宿学院目前就拥有58名留学生，其中2/3来自中国。Toorak学院国际住宿主管达伊(Caralyn Day)表示：“寄宿学校有自己的文化，但也必须体现出留学生的背景文化。我们刚刚改造完宿舍楼。”(孙诗诗)

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)