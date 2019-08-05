在日留学生日本就业东高西低 关西企业欲追平差距

据日本《新华侨报》报道，近年来，日本社会劳动力短缺问题不断加重，加上企业愿意吸纳多元文化背景的人才，外国留学生毕业后的留日就业率有所提升。

据日本学生支援机构发布的最新数据显示，2017年度，有4000余名从地方大学毕业的外国留学生进入东京就业，而流向关西地区就业的外国留学生仅为1000人左右。

此外，2017年，在关西地区留学的外国应届毕业生的留日就业比例为28%，低于全国平均值的31%，更低于东京的33%。对此，有就业中介机构表示，外国留学生倾向于到大企业工作，许多知名大企业的总部都设在东京，因此留学生毕业后也会流向东京。

鉴于上述情况，关西地区的企业也在积极促进外国留学生就业。乐敦制药公司计划在2020年前实现研究岗位20%为外国员工的目标，不二制油集团总部也计划将10%面向应届毕业生的岗位划给外国留学生。

有分析指出，大阪府的留学生就业率虽然只有26%，但是留学生本科毕业后进入研究生院的比例却达到了42%，远高于全国平均的29%。这意味着关西地区的企业将来或拥有更多的高级人才。

在关西地区一所名校就读的中国留学生表示，东京的国际化程度更高，认同度也更高，所以留学生毕业后到东京就业是意料之中的事情。(李菲仪)

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