问题少年，问题出在哪儿

8月3日，央视《今日说法》栏目播出《永和桥斗殴事件（上集）》节目，该节目聚焦了发生在南宁闹市街头的一起斗殴事件。据了解，2018年2月，18岁网红“小辣椒”怀疑被人抄袭自己原创的“社会摇”舞步，召集百余人与对方组织的20余人互殴，双方持有钢管、砍刀，并互扔自制爆炸物。同年12月，法院对这起聚众斗殴案进行集中宣判，主犯“小辣椒”被判处有期徒刑8年，其他被告人被判决有期徒刑两年三个月至六年不等。

这起案件的经过大体如此：一个网红美少女主播，跟一个名为“小杰”的男孩，因为某“社会摇”舞蹈究竟归谁原创的问题，在网上起了严重争执，线上骂战不够，各自线下纠集了大批人员，约在街头（广西南宁一个叫永和桥的地方）聚众斗殴。

为了一段舞蹈的原创大打出手，这看似无厘头，背后折射出的其实还是外来务工人员的子女及留守儿童的生存状态问题。这也是笔者今天想来谈谈这起案件的主要原因。

从《今日说法》的介绍中得知，参与斗殴的两伙人，分别来自于两个地方，一个叫“万秀村”，一个叫“大沙田”。而这两个地方都有一个共同的特点，便是聚集了大量的外来务工人员子女及留守儿童。此次参与斗殴的100多个“社会青年”，只有4个是成年人，而且年纪最大的也刚满19岁。很多人因为年纪太小无法定罪，最后被追究刑事责任的为5人，公开审理的只有1人。

这些人都有一个相似的特征，或者说问题。他们中绝大部分人都已经辍学，正常上学的只有两三个人，大部分都是初中毕业就不再继续上学，开始在社会上混。按理说，这个年纪放在一般情况下正是拼命读书准备中考的年纪，而他们却在街头打架。

不过，我们在指责这群孩子“无聊”“无厘头”，居然为了一段舞蹈互殴的同时，是否思考过，他们为什么会热衷于这种舞蹈，甚至会为此大打出手呢？

“社会摇”是什么？笔者专门去查了资料，发现这是从农村、偏远地区等迪吧、迪厅中流传出来的一种舞蹈。它有一个明显特征，就是大家一起跳。在强烈的音乐节奏下，一群人步调一致，看起来很享受，很陶醉。

热衷于“社会摇”的孩子，多半是缺乏父母陪伴和管教的孩子，很少得到有效关注和陪伴。而这种团体舞蹈，或许可以让他们在同龄人里找到共鸣，成为他们弥补内心缺失的一个重要途径。比如，热衷于此的首要组织者——网红“小辣椒”就存在着明显的家庭问题，父母离异根本无人管教。

这些可以说明，该事件已经不是单纯的几个孩子怄气所致的斗殴那么简单了，而是关涉到社会变迁下如何解决留守儿童和外来人员子女的管理问题。最迫切的就是这类孩子的教育如何落实？另外，这类孩子往往缺乏父母的关心和约束，已经逐渐成为社会的不安定因素，这又该如何解决？这无疑是需要整个社会共同思考的地方。

(责编：实习生(曹雯)、孙竞)