儿童戏剧对性格涵养有独特作用

在儿童性格的涵养过程中，儿童戏剧作为一种独特的教学手段，通过建构具体情境、采用角色扮演等方式，能让儿童的知、情、意、行得到全面激发。

戏剧情境潜移默化影响儿童性格

《荀子·劝学》中提到南方有一种蒙鸠鸟，将羽毛筑成的巢安在芦苇上。大风吹来，芦苇折断，巢倾卵破。这并不是因为巢穴不坚固，而是巢所在的地方造成的。蓬生麻中，不扶自直；白沙在涅，与之俱黑。如果长期浸泡在臭秽中，即便是香草，也会遭到众人的嫌弃。这些都是环境的影响。

环境如何对人产生影响？对于来自环境的刺激，人类不像昆虫或其他动物那样，触发反射性和机械性的反应，而是多少加入了自己的经验、经历、理性、情感、情绪等主观的成分，从主观上对环境给予规定和把握，然后产生行为。通过不断将外在的东西纳入自己的心理结构，引起心理结构的不断调整、改造，最终形成某种固定的情感倾向和行为模式，也即性格。这个过程是缓慢的、潜移默化的。

儿童戏剧，恰好能发挥这样的作用，它强调通过有目的地创设一种生活情境，让儿童自己在特定的情境中活动、感觉和体验，在环境潜移默化的给养中获得良好的性格。

举例来讲，儿童戏剧表演课程中有一个经典剧目《颜回吃粥》，里面建构了这样一个场景：一片落叶掉进了颜回精心烹制的白粥里，颜回不舍得浪费，于是将脏掉的一点点粥吃掉了。这一幕被子贡误会为颜回在偷吃。面对误解，颜回该怎么办？如果是你，你会怎么做？孩子们通过走入既定的情境，化身为剧中的人物，体验角色情感，学习角色待人接物的方式，感受颜回面对误解不生气的气度，真正理解了什么叫作“人不知而不愠，不亦君子乎”。当孩子们今后遇到类似的境况，因为有了从戏剧中获得的经验，因而可以将其迁移到真实的事件处理当中。

想象一下，如果没有戏剧，要让学前阶段的儿童理解和做到“人不知而不愠”，恐怕要费上九牛二虎之力。儿童戏剧像一个灌木丛，能将儿童的知、情、意、行自然地统合起来，让儿童对故事或事件的体验不仅仅限于“知道”，还能“做到”。

戏剧表演有利于激发儿童想象力

我们来看一下儿童戏剧活动中真实的一幕：

老师首先设定了一个戏剧情境：小朋友们肚子痛。阿奔揉着肚子说：“肚子好痛啊，快去大便。”大家笑作一团。乐乐说：“我去看医生。医生会给我开很苦的药。”老师问大家：“有谁愿意吃药？”小朋友们都跑开了。没人愿意吃苦苦的药。

老师拿出一个贴着小鸡贴纸的透明杯子，杯子里面盛满“药”。她说：“你们看，这种药水像不像大海的波浪？”小朋友们开始靠近老师，仔细地观察着杯子。老师趁势大喊：“糟糕，一只小鸡掉进大海里了。听听看，它在喊什么？”乐乐将耳朵贴在杯子上，仔细听了一会儿，说它在喊“救命”，东东也将耳朵贴在杯子上，说小鸡在喊“救命，救命”。此时，教室里响起一阵阵“救命”声。老师问小朋友们：“谁能帮忙把水喝完，把小鸡救起来？”子楚着急地说：“让我来救它。”说完，拿起杯子，勇敢地将“药”灌进自己的喉咙。喝完后，她撇了撇嘴，皱了皱眉。小朋友们都跑过来，争先恐后地要喝“药”。

从“没人愿意”到“争先恐后”地喝药，中间发生了什么？药是很苦的，在其中加一个幻想中的小鸡，苦味仿佛就消失了。这就是儿童戏剧教育的神奇之处。

发展心理学认为，一岁半至6岁是儿童幻想的高峰期。这个阶段的儿童认为一切事物都有灵性和生命。小鸡会喊“救命”，小花会笑着和他们打招呼……著名心理学家荣格说：“人类的所有成就都源于创造性幻想。”

角色扮演利于提高儿童语言表达与交流能力

很多大人会有这样的困扰：有些孩子在熟人面前能做到侃侃而谈、信心满满，但一到了陌生场合或有陌生人在场就表现得非常害羞、孤僻。阳阳妈曾经也被这个问题困扰了很久。5岁的阳阳从小就不愿意上幼儿园。虽然他平时在自家亲人面前一直表现得活泼开朗，但到了大环境中却像“蔫儿”了一般，不愿意和其他孩子交流，有时甚至会故意表现出一些粗暴无礼或富有攻击性的行为，来掩饰内心的不安全感。

在老师的建议下，阳阳开始参与儿童戏剧表演。阳阳得到的第一个角色是一棵“大树”。虽然“大树”只是一个配角，没有几句台词，但却是个不可或缺的角色。在整个排练过程中，阳阳开始慢慢地和别的孩子熟络起来，也变得更加自信、健谈，甚至学会分享自己的小零食、小玩具了。

大量研究已经证明，儿童戏剧表演作为一项集体活动，能让孩子在参与过程中接触更多的同龄人，更好地融入集体氛围。此外，戏剧以轻松、愉悦的艺术形式，使孩子在扮演角色的过程中很快学会待人接物的技巧，这往往比大人直接灌输要有效、有趣得多。

（作者单位：深圳儿童性格养正研究中心）

(责编：实习生(徐玮辰)、孙竞)