宁波老爸陪读新境界 把《千与千寻》改成7000字文言文

截至目前，今年暑期档爆款电影清一色是动漫——《哪吒》、《狮子王》，以及时隔18年终于在大银幕上映的《千与千寻》。普通孩子是去电影院里看《千与千寻》，而宁波一名五年级小学生看到的是这样的——寻兢兢曰：“余请为役作。”妪嘻而曰：“汝娇而弱，不堪为吾用，当止。”又曰：“噫！吾将化汝为豚，美甚，何如？”言已，眄寻，意甚嘲。

将《千与千寻》改成文言文版的，是这位小学生的爸爸，大家都叫他老王。

借鉴三部名著

老爸20多天写了7000余字

老王是销售员，也是一名业余文学爱好者。此次之所以会提笔改写《千与千寻》，爆发出文艺青年的潜质，完全是因为女儿。

“女儿下半年读六年级，要开始接触深一些的文言文，我最近一直在想如何激发她对古文的兴趣。”老王告诉记者，“《千与千寻》是我和女儿最喜欢的一部动漫，一起看过十多次，很多台词都能背出来。七月初，这部片子上映，我又带她去电影院看了一遍。电影散场后，我和女儿聊起喜欢的电影情节，突然想到，既然她这么喜欢这部片子，我何不将《千与千寻》改写成文言文，她一定喜欢读。”

于是，老王开始了古文写作的漫漫征程。从7月9日动笔，到写完全文已是7月31日，花了20多天。交给记者前，他又稍作修改，添加了自序部分，竟有7000余字。老王坦言，文章的整体风格借鉴了《聊斋志异》，自序部分借用《岳阳楼记》的背景，开头和结尾模仿《桃花源记》。文内用了许多生僻字词，看似诘屈聱牙，但对于看过《千与千寻》的小朋友来说，理解起来并不费力。

自序部分，老王借用《岳阳楼记》为背景，也是因为女儿熟知这篇文章，并特意添加了“借吧”、“众筹”等现在流行词语，让文章看起来更接地气——

庆历四年春，滕子京谪守巴陵郡。越明年，政通人和，百废俱兴，乃重修岳阳楼。有匠者，今失其姓名，于楼中得聊斋主银手稿。字迹多污浊，虫蠹处亦极多。余乃以借呗筹重金购得，秉烛而阅，度聊斋主银意旨，凡披阅x年，增删y次，始成。（东邻王叟自序 庆历三年春）

正文部分就是用文言文改写《千与千寻》的情节，讲述千寻在“油屋”奇特之旅。结尾处的“异史氏曰”则用了聊斋的经典结尾方式，总结了作者对整件事的体悟。

因为做销售，老王的工作很忙，写作时间只能安排在晚上。每天晚饭后，老王便开始创作，一次写两三个小时才休息，顺利的话一次能写四五百字。

回顾整篇文章，在他看来用古文最难描绘的部分，是腐烂神出现的场景。在动漫中，腐烂神一出现，整个汤屋顿时从原来的热闹转变为了紧张，所有的妖怪对腐烂神避之不及，一个个憋着一口气忍着恶臭，两颊鼓起。千寻在迎接腐烂神的那一刹那，也是头皮一紧，行走时双腿都在发抖。

“这里的细节非常丰富，所有妖怪的表情、动作都很细致。除了描绘这些细节，还要展现出千寻的勇敢和智慧，写这几百字我琢磨了3个晚上，好几次删除重写，前后至少修改了几十次。”老王说。

客轰然入池，如倒泥山，秽泞四溢，顷之没胫。楼上观者罔不掩鼻，几欲呕吐。独寻意甚决，不惮其苦，攘臂祛衣，于泞淖中奋力跋涉，乃启壁上小扉，递木牒，以引浴汤。盖木牒递于锅炉爷爷，渠即给汤也。

除此之外，结尾也让老王费了很大功夫。这是文章的点睛之笔，也是父女俩对这十多次的观影总结，为此他思考了整整两天，不断回忆自己曾看过的古代典籍，最终决定参考《史记》中的《伯夷列传》的太史公曰部分，最后一句“余之惑，犹甚于太史公也”。就是司马迁在那篇文章后的“惑”。

异史氏曰：“子曰‘岁寒，然后知松柏之后凋也。’荻野千寻，荏弱甚而。方其猝罹剧变时，先仓皇奔走，继向隅而泣，何其恇怯。卒能浩然而锐身自任者，何哉？当仁不让也。而囊空如洗，讷于言辞，终为汤屋芸芸逐利者所爱戴，顺而多助者，信、义、礼之所致也。及其出父母于水火而登荏席者，则孝、智、勇之所致也。

或曰‘仁者无敌’。鬼神之薮，理固如此。而人间此理通无耶？余之惑，犹甚于太史公也。”

“其实这最后的疑问是我自己的思考，女儿或许现在还看不懂，我想告诉她世间所有的事情都要有一个度，做人做事要灵活变通。”老王说。

被激发出兴趣

女儿写了三百字古文《夏》

为增加女儿对古文的兴趣，老王写文章时采用了许多幽默诙谐的表达。比如“聊斋主人”用的是“聊斋主银”。“在成人看来这是不好好写字，但是在孩子眼里，这样的表达方式是非常有趣的。”老王笑着说。

同时，因为是给孩子读，所以在遣词用句上也马虎不得，老王写文章时几乎是字典不离手，很多用词都是经过反复查证，有时还要查古书确认。

老王给自己定的要求是，字词不仅要用对，而且还要尽量不重复——

同样是“一会儿”，他会刻意地在不同的词语中切换，顷之、顷刻、少顷、时俄、而俄、须臾等等，让孩子掌握更多。又比如，同样是“斜着眼睛看”意思的字有很多，有“眄”、“睨”，他都会用进文内。

还有的句子是从诗词里化解来的，比如“孤月皎皎，海天一色”，化自《春江花月夜》。“荒草埋径”来源于“吴宫花草埋幽径”，“恰逢彼之怒”直接来自《诗经》里的“薄言往诉，逢彼之怒”……

“文章内的生僻字词以及化解来的句子我都没有做批注，她要是遇到不懂的地方要自己查字典、查资料，真的无法理解了我才会和她解释，我希望用这种方式，让她感受到通过自己的努力理解古文是一件很有趣的事情。”老王说。

文章完工后，老王第一时间就打印出来送给女儿，女儿看到了爸爸的大作非常欢喜，立马拿起字典边查边读，非常起劲。

“她看我写的古文，自己也有了写古文的欲望，自己用古文写了篇《夏》，有300字左右，我看了她的文章，作为第一次创作已经很不错了。”老王笑着说。

在老王看来，自己能够坚持下来把文章写完，很大一部分动力来自女儿。

“其实写到3000字的时候，我真有一种写不下去的感觉，很想就这样放弃算了。”老王回忆说。但因为每天他一开始写作，女儿就在边上练琴、写作业，每次女儿写累了、练累了就会好奇地探探头看看爸爸创作得怎样了。“女儿的好奇给了我很大的动力。”（沈蒙和）

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