北京专项治理校外培训机构一年 百余家被列入黑名单

针对已开展一年多的校外培训机构治理专项行动，市教委相关负责人日前介绍，自2018年4月以来，北京共排查12681家校外培训机构，责令整改1.2万次，停止办学565家，并建立黑白名单制度，列入白名单的有785家，列入黑名单的有113家。

近年来，市教委发布《关于切实减轻中小学生过重课业负担的通知》《关于进一步规范义务教育阶段教学行为的意见》，被称为“史上最严减负令”，为学校的教育教学行为划定底线要求。市教委副巡视员冯洪荣介绍，在系统减负方面，主要从课堂教学减负、学校管理减负、考试评价减负和学校外部减负四方面着手。

在课堂教学减负方面，全市要求各区义务教育阶段学校严格执行国家和北京市课程计划，开齐课程，开足课时；确保中小学生每天1小时体育锻炼时间并保证实效，不得挤占体育、音乐、美术、综合实践活动等课程时间；要求学校严格依照课程标准教学，保证课堂教学质量，不得随意提高课程教学难度；合理安排教学进度，不得按部分提前自学学生的学习程度加快教学进度，禁止“课堂内容课外补”。

在学校管理减负上，本市明确教育行政部门不得给学校下达升学指标，不得以考试成绩或升学率作为对学校奖惩的主要依据，严禁对学校进行各级各类排名；禁止公办中小学参与任何组织（或个人）举办的针对学校的各种评选排名；严格控制教育行政部门、教科研部门组织的面向义务教育阶段学生的评优、推优等活动，规范并减少学校对学生的评优、评选，不得对班级、学生进行排名。

在考试评价减负上，以改革考试评价方式为突破口，发挥入学政策的传导作用，打出一套促进均衡与公平、缓解择校矛盾、减轻学生课业负担的组合拳；构建多元评价体系，深化中高考改革，合理控制试题难度，突出学科核心素养和学生实际获得；并实施综合素质评价改革，将评价结果作为升学的重要参考和依据。

在学校外部减负上，把培训机构治理作为规范教育教学秩序的重要一环进行部署推动。自2018年4月以来，由市教委牵头，联合市人力社保、民政、市场监管、应急管理等15个委办局，合力推进全市校外培训机构专项治理工作；共排查12681家校外培训机构，责令整改1.2万余次，停止办学565家，采取坚决措施对海淀黄庄等社会反映强烈的26个热点地区进行治理；还建立黑白名单制度，公布白名单785家和黑名单113家；制定校外培训机构办学标准，逐项落实国务院文件要求。（记者 任敏）

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