课堂现做口红眼影腮红 这份浙大专属眼影盘“火”了

浙大专属眼影盘

讲座现场

近日，在浙江大学化学工程与生物工程学院（下简称“化工学院”）的一堂讲座上，一份浙大专属眼影盘“火”了。

当天，浙江大学化工学院制药工程研究所所长张治国教授邀请Amelia Knight（英妃）公司总经理王森到场，请他为该学院2017级全体学生介绍中国化妆品产业的发展现状和前景。作为讲座最后的“小惊喜”，王森把一个现代化车间“搬进”了教室，并请英妃公司技术经理和同学们一起动手制作了口红、腮红、高光等彩妆产品，印上浙大校标，送给在座女生。

“肯定舍不得用了，要一直收藏啊！”领到眼影的2017级生物工程专业学生张思雯兴奋地告诉记者。

化工可以是“彩色”的

还可以是香气怡人的

“真是技术活啊！”“慢点做慢点做，让我录个视频！”……在这场介绍化妆品行业的讲座最后，浙江大学西一教学楼308教室第一排的桌子已经被同学们团团围住，不断从前排传来一声声惊叹。

只见技术经理将加热融化后的口红膏体倒进制作模具的一个个管状小洞里，等待它们凝固成形，再娴熟地将一只只口红膏体插进金属管里。接着是制作眼影，他把同学们选中的眼影粉舀到特定铁盒中，抹平表面，再放进专门的压片机中印上浙大校标……

“理论的宣讲是比较空洞的，希望增加一此通俗易懂的现场展示。”对于为什么要添加这个“化妆品制作”环节，王森这样解释道。

这场介绍化妆品行业的讲座，是浙江大学化工学院2017级全体学生暑期“认识实习”的组成部分。认识实习，是浙大许多工科专业都有的实践类课程，其目的在于帮助同学们认识自己的专业以及未来从事的行业。除了这次对化妆品行业的“揭秘”外，还有关于电动汽车、锂电池以及高分子材料等行业的讲座……这些，再加上石油化工，制药工程，生物化工等，都是浙大化工学院学生未来的就业方向。

“传统印象中，大家一般会觉得化工是灰色的、刺鼻的，但事实上化工可以是彩色的，也可以是香气宜人的。希望通过今天这场讲座，让这些学生对化工行业产生更多兴趣，不要畏惧。”王森笑着说。

张治国教授告诉记者，邀请王森来开展这次讲座，是因为王森所从事的化妆品行业与化工直接相关，同时他也是浙大校友，“想请来这位‘老学长’和同学们交流一下，让化工学院的学生对化妆品行业有个直观的认识。”

从书本知识

走向真正的化工

“化工是工科学科，不能只学书上知识，必须要去企业看，才能真正了解行业最新的情况。”这次“认识实习”的主负责人、浙大化学工程与生物工程学院副教授张其磊说道。

在往年，化工学院都是统一去工厂实习。但是据同学们反映，工厂实况和书本知识还是有较大差别，在工厂实习过程中遇到许多难以理解的地方。

张其磊介绍说，为了更好地帮助学生实习，从去年开始，他们把认知实习分两周：第一周，主要听不同行业的公司高管、技术人员介绍各自的行业与工厂状况，为走访工厂做一些相关基础知识储备；第二周，再由学校统一组织去各工厂实习。

接下里，与这场化妆品行业讲座对应的，化工学院学生们将前往湖州珀莱雅化妆品小镇进行实习。

“我们如果进入化妆品行业，将主要从事配料和工艺设计研究。”浙大2017化学工程与工艺专业的麻同学告诉记者，她们寝室四个人，都打算进入化妆品行业工作，听完此次讲座，则更加坚定了这个想法，“因为发现国内化妆品行业市场很大，就业前景不错。”

“以前对化妆品行业的认识主要停留在各种彩妆，而今天的讲座刷新了我对化妆品的认识，原来在彩妆之外，其实还包含了护肤、美发、洗护，甚至还有香水。”浙大2017级化学工程与工艺专业的蔡同学说，“另外，我更具体地了解到它和我所学专业的联系，比如化妆品的产品配方与生产工艺，都可以用到我们的专业知识。”

2017级化学工艺与流程专业的朱帮（化名）则告诉记者，这次的“认识实习”给他留下最深的印象是，让他对进一步探索化工产业的创新点产生了很高的兴趣，“我打算进一步读研，之后去石油化工企业发展。”（记者 王湛）

(责编：实习生（刘一凡)、熊旭)