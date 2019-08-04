原标题：推进法治文明校园建设 用心做好青春“护林员”

用心做好青春“护林员”

图为杨洁在石景山区爱乐实验小学进行普法教育。本报通讯员 林文静 刘洋 摄

少年强，则国强，少年富，则国富。在国家处于经济转轨、社会转型的今天，人们的世界观、人生观和价值观日益多元化，如何加强青少年的法治教育，让青少年“青春有为”“青春无悔”显得犹为重要。

做法治副校长已有多年，每年在一定的时间节点到学校与孩子见面已经成为了一种习惯。渐渐地，我发现这种习惯也有一定的欠缺与不足：走的学校固定了，见的时间固定了，讲的知识固定了，孩子们坐不住了，听不进去了……因此我开始反思，法治副校长的职责和初衷是什么？法治副校长制度从“法制副校长”现更名为“法治副校长”到底为哪般？

法治副校长制度在全国推广已逾20年，旨在通过“送法进校园”，让法治副校长做好中小学生教育过程中的宣传员、安全员、指挥员，努力塑造青少年的现代法律意识、积极倡导和推广现代法治精神，让青少年知道如何尊重法律，学会法律防范措施，学会保护自己。

从“制”到“治”，本质上讲，是“法制”和“法治”的区别，法制是指一个国家的法及其法律制度，而法治则强调一个国家处于法治治理的一种状态。具体到“法治副校长”与“法制副校长”的区别，则体现在我们更关注的是法的动态过程还是法的静态结果。从“法制”到“法治”，我深知，我需要做的绝不只是一年与学生见几次面、上几次法治课，更要坚持常态化、循序化、实效化的法治教育。在给中小学生做普法讲座时，除基本法律知识讲解外，我会向孩子们释明法治的基本要素：立法、执法、司法以及守法，与此同时，我会通过实例向孩子们展示，法是动态的，法高于人，任何人只要违法，都要受处罚。只有言传身教，让中小学生可以知晓法治的本质特征，方可实现用“法治”护航青春。

做好“法治”，还要从“副校长”这一身份出发，用心承担起青春“护林员”的职责，结合案件，做好案件提前下沉、心理疏导等工作，为学校提供法律建议，帮助学校解决校园暴力等实际问题，结合各个学校不同的特点，有计划、有针对性地设置法治课程，同时，帮助学校做好与社区、家庭、社会的有机衔接。唯有学生、学校、家长共同筑起思想、行为和生命的安全长城，方能共创和谐法治校园。“法治副校长”，方可名副其实。

社会日新月异，青少年心理亦随之呈现出新特征、新特点，给新时期学生法治教育带来新挑战。唯有不断磨砺自身，力求博学公正，不断探索实践，力争事半功倍，用爱心承担起这份光荣职责，不断将法治文明校园建设推向更高水平，方能做好青春的“护林员”。

北京市石景山区人民法院刑事审判庭 杨洁

本报记者 徐伟伦 整理

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