探索宇宙奥秘 开启航天梦想

人民网北京8月3日电（孙竞）“在2008年汶川大地震中，所有的通信都中断了，救灾部队正是携带咱们自主研发的北斗卫星导航系统，陆续发回各种灾情和救援信息。”中国空间技术研究院钱学森空间技术实验室研究员黄宇民话音刚落，现场的学生们响起热烈掌声。

日前，第四届中英空间科学教育与研究合作学习班的近百名学员前往北京航天城参观学习，了解北斗卫星导航系统从无到有，从区域性覆盖到全球性，从有源到无源这一历史性过程。在中国空间技术研究院展示中心，学生们在工作人员的带领下，对照模型学习北斗系列卫星、东方红系列卫星、神舟系列飞船的外观和性能。

太空中宇航员到底是如何生活的？在中国航天员科研训练中心，学生们亲身体验严苛的模拟训练环境，并首次见到我国自主研发的“飞天”航天服。当身着标志性深蓝色航天训练服、执行过神舟七号飞行任务的航天员翟志刚走来时，学生们激动得蜂拥而上，纷纷与“航天英雄”合影握手。

活动主办方代表、北京邮电大学教授俞俊生表示，希望通过观摩重大航天发射任务、航天基地爱国主义教育、中英空间科学教育与研究合作暑期学习班以及参观国外航天机构等活动，激发青少年探索宇宙奥秘的兴趣，为培养未来航天科技拔尖人才打好基础。

记者了解到，今年的“航天主题教育活动”由中英空间科学教育与研究合作中方实验室团体秘书处、无锡市堰桥初级中学、安徽省无为第三中学、四川省双流中学、宁夏六盘山高级中学、清华大学附属中学永丰学校、人大附中航天城学校、宁波诺丁汉大学附属中学联合主办。来自全国的近百名优秀学生代表和优秀教师代表参加活动，同时首次接受了13名小学生和家长参加学习班全程观摩。

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