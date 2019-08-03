原标题：广州超千所学校有特色体育品牌

如今，越来越多的学生因学习压力较大、书写姿势不正确等原因，导致身体形态出现斜肩、脊柱弯曲、核心肌肉力量发展失衡等问题。对此，广州市第四中学设计了一套集体能热身和力量素质训练于一体的组合练习——“韵动体能操”，不仅发展身体核心部位的力量，还能锻炼身体的核心稳定性，进而提高学生体质健康。

近日，“韵动体能操”在2019年广州市“一校一品”体育特色展示活动上一经展示，就引来与会者阵阵好评。

近年来，广州按照“一校一品牌、一区一特色”的要求，实施“五个一”工作模式，要求各学校开展“每周一节教学课、每周一次主题大课间活动、每月一次班级联赛、每学期一次嘉年华、每学年一次文化节”，促进各校形成特色鲜明的校园体育品牌项目，营造浓郁的校园体育文化氛围，切实帮助广大学生在体育锻炼中“享受乐趣，增强体质，健全人格，锤炼意志”。

在当天的展示活动中，与广州四中一样，一共有14所广州市推进“一校一品”工作优秀代表学校的学生展示了包含“三大球”“三小球”“民族传统体育”“新兴体育”等项目在内的运动技能。新颖的活动形式和学生们的技能水平，给现场900多名来自全国各地的专家、教研员、一线教师留下了深刻印象。

广州市越秀区东山实验小学将具有民族特色的运动抖空竹确定为学校“一校一品”大课间体育活动特色项目。“抬头望月”“蝴蝶飞舞”“左右手翻花”等技巧动作，使学生在感受民族传统体育文化魅力的同时提高了身体素质。

手球是广州市海珠区客村小学重点开展的体育活动项目，“小场地、新器材、大活动”，多彩的手球活动是该校大课间一道亮丽的风景线。

荔湾区林凤娥小学以篮球为特色项目创建特色品牌学校，学校进行体育教学探索和创新，取得了显著的成绩：学生参加荔湾区大课间评比连续7年获特等奖，学生篮球队连续3年获市级篮球比赛冠军，连续5年获区级篮球比赛冠军。

荔湾区五眼桥小学带来的武术展演结合广州市本土岭南武术文化，以岭南武术为展示内容，包括咏春拳、南刀、南派单头棍、大耙等，淋漓尽致地展示了南派武术的风采。

广州市教育局体卫艺处处长林海英介绍，目前，广州全市达到“一校一品”要求的学校有1000多所，涌现出了以海珠区后乐园街小学的足球、花都区七星小学的跳绳、广州市第一中学的游泳、荔湾区林凤娥小学的篮球等为代表的一批体育特色品牌项目。

“荔湾体育教师们个个年轻，有活力、有激情、有过硬的基本功，给我留下了深刻的印象，整个活动也为各地开展体育教育‘一校一品’工作起到了良好的示范和引领作用。”中国教科院体卫艺研究所所长吴健说。

与此次展示活动同时举办的还有“第四届全国身体运动功能教学指导培训班暨青少年体质发展研讨会”，活动由中国体育科学学会学校体育分会、首都体育学院《体育教学》编辑部和广州市教育局联合主办，广州市荔湾区教育局承办。（王强）

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