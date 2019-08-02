原标题：NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

7月31日，在U6组决赛中，佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手潘俊屹（前）准备罚球。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

7月31日，在U6组决赛中，佛山江门佳儿队小选手吴雨菲（中）带球进攻。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

7月31日，在U6组决赛中，佛山江门佳儿队小选手郑浩权（右二）带球进攻。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

7月31日，在U6组决赛中，佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手庆祝夺冠。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

7月31日，在U6组决赛结束后，两队小选手握手致意。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

7月31日，U6组冠军佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手在领奖台上。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

(责编：郝孟佳、熊旭)