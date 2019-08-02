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NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

2019年08月02日14:13  来源：新华网
 
原标题：NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

（体育）（1）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，在U6组决赛中，佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手潘俊屹（前）准备罚球。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

（体育）（2）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，在U6组决赛中，佛山江门佳儿队小选手吴雨菲（中）带球进攻。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

（体育）（10）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，在U6组决赛中，佛山江门佳儿队小选手郑浩权（右二）带球进攻。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

（体育）（5）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，在U6组决赛中，佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手庆祝夺冠。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

（体育）（6）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，在U6组决赛结束后，两队小选手握手致意。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

（体育）（8）篮球——NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛落幕

　　7月31日，U6组冠军佛山华蒙星西樵暴龙队的小选手在领奖台上。 当日，2018-2019赛季NYBO青少年篮球公开赛全国总决赛在深圳市体育运动学校落下帷幕。来自全国40个赛区的110支球队、千余名小选手在6天内通过小组赛、淘汰赛决出年度总冠军，并决出各组别得分王、篮板王、助攻王等个人奖项。 新华社记者梁旭摄

(责编：郝孟佳、熊旭)
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