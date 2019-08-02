陕师大七年“农校对接”实现精准扶贫

“这些食材绿色环保，品质好价格公道，既满足了家人舌尖上的需求，同时也扶了贫，一举两得。”陕西师范大学长安校区家属区超市，一位女教师扬着手里的腊肉说。她身边的扶贫专柜里陈列着洋芋果子、椴木菇、土鸡肉、土蜂蜜、富硒茶等货品，几乎都是来自陕西岚皋县等贫困地区的土特产。

陕师大两个校区有4个这样的精准扶贫专柜。岚皋县地处秦巴山区集中连片贫困地区，是陕西省11个深度贫困县之一。自从2012年双方结对帮扶以来，岚皋县的农副产品就源源不断走出大山，上了师生们的餐桌。

岚皋县农副产品进城是陕师大“农校对接”扶贫的缩影。近年来，陕师大将学校后勤需求转化为贫困地区产业和劳动力输出优势，通过贫困地区农副产品直供、校园“精准扶贫专柜”和饮食“精准扶贫档口”等措施，带动全省贫困地区农副产品销售和建档立卡贫困户就业，进而实现稳定脱贫。

陕师大长安校区学生食堂每天有4000多名学生就餐。他们吃的面粉很大一部分来自学校精准扶贫地陕西三原县鑫源面粉厂，蔬菜来自三原、周至等几个国贫县的蔬菜合作社。陕师大从三原县鲁桥镇万君果蔬合作社、周至县三湾村蔬菜合作社等单位，每年每家要采购190万—200万元的蔬菜，价格约比市场价低10%。

实施“农校对接”模式7年来，陕师大通过产地自采、农业合作社或农副产品加工企业配送等方式，成功搭建了贫困地区农副产品直供高校的销售渠道，既有效缓解了产地农副产品特别是蔬菜等快速消费产品的销售难题，扶持了当地产业发展，同时也减少了流通环节，降低了原料采购成本，保证了学生食堂多年饭菜价格稳定，馒头、米饭等主要食物价格7年来没有涨一分钱。

陕师大后勤集团不断拓宽消费扶贫渠道。自2016年起，每年定点采购商南县“秦露”金丝绿茶4000斤；2017年以来，采购岚皋县“南宫山”矿泉水专供师生，并与企业约定每销售一瓶水捐给定点扶贫村5分钱，两年多累计售出21万瓶；建立面向全校师生的“惠生活”网络平台和学生社区、家属区的实体服务网点“精准扶贫专柜”，让师生不出校门就能品尝到蓼花糖、雪魔芋、鸡肉干、蜂蜜等30多种土特产。针对贫困地区农产品品种、数量有限，生产时间相对集中、运输不便等问题，筹建面积300多平方米的陕西扶贫农特产品集散中心，为贫困地区提供农副产品免费周转仓库。

陕师大后勤集团还专门为贫困地区精准扶贫户设立“精准扶贫档口”经营点，在管理费用方面给予10%的优惠补贴，每户年累计补贴不低于1万元。截至2017年底，共帮助91名精准扶贫户人员顺利脱贫，占后勤岗位精准扶贫户人员总数的79%。（冯丽）

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